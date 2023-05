Trifont Éva kecskeméti sminkmester avatta be hírportálunkat a részletekbe. Anyák napja alkalmából egy kecskeméti Facebook-csoportban Hajnal-Hagyó Adrienn vetette fel, hogy hátrányos helyzetű anyukáknak ajánljanak fel szépségipari szolgáltatást. Többen csatlakoztak hozzá, így több „nyertes” anyuka lett. Trifont Éva maga is jelentkezett, hogy önzetlenül hozzájáruljon egy édesanya megszépüléséhez.

– Akkor még én magam sem gondoltam, mekkora öröm lesz ez számomra is. Hihetetlen élmény volt találkozni és együtt dolgozni Zsuzsannával, aki egyszerűen a maga természetességével és szerénységével igazi hős. A mi csapatunkat Szilágyi Andrea fotós, Zsikla Andrea fodrász és Néző Kitti manikűrös-műkörmös alkotta. A nyertest a lánya, Oláh Kitti nevezte be, úgy hogy az Anyuka nem tudott semmiről. Végig a lánya tartotta velünk a kapcsolatot.

Futó Zsuzsanna az átalakulás előtt és után

Fotó: Beküldött fotó

Futó Zsuzsanna édesanya élete nagyon szomorú és egyben megindító. Kitti a jelentkezéskor a következőképpen fogalmazott: „Ő egy fantasztikus ember, igazi túlélő. Egyedül nevelt minket két öcsémmel, sokszor 2-3 munkahelyen dolgozott, hogy mindent meg tudjon adni nekünk. Több daganatos műtéten, rengeteg küzdelmen túl van. A mai napig három műszakban dolgozik, és ahogy tudja segíti a ma már felnőtt, családos testvéreimet, saját magát teljes mértékben háttérbe szorítva. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Ő az én Édesanyám. Bármit megtennék a boldogságáért, nagyon szeretek örömet szerezni neki.”

Zsuzsannát az elsők között választották ki.

A látványos átalakuláson túl fantasztikus élményekkel gazdagodott.

Először a körmeit készítették el, majd jött a fodrász, a smink és végül a fotózás a Romkertben.

Zsuzsanna a baon.hu-nak mesélt az élményeiről.

– Alig akartam elhinni, hogy mindez velem történik. Nagyon izgultam, aztán sikerült átadnom magam az egész eseménynek, feloldódtam és nagyszerűen éreztem magam. A végeredmény engem is meglepett, nem gondoltam volna, hogy ilyen is lehetek. Alapvetően nem sminkelem magam, de az eredményt látva, elgondolkoztatott. A visszajelzések hihetetlen jók, sokan szóltak róla elismerően. Nagyon hálás vagyok a családomnak és az egész csapatnak! – mondta Zsuzsanna, akit a fotózásra elkísért Kitti lánya és Fanni unokája is.