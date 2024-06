Jákob Zoli kiválasztott egy fiút, akit egy könyvvel szeretett volna megajándékozni, majd feltette a kérdést a többi gyereknek, hogy megérdemli-e az ajándékot. Többen is helyeseltek, egy közülük pedig azt mondta, hogy ő az a fiú aki a legjobban megérdemli az ajándékot, mivel nagyon sokan bántják az iskolában.

Jákob Zoli ismét könnyeket csalt a szemekbe

A hallottak alapján Jákob Zoli át is nyújtotta neki saját könyvét, de ekkor váratlanul egy nagyobb csomagot is elővett autójából, mégpedig egy vadonatúj PS5-öt, amitől a fiatal fiú sírva fakadt. De nem csak őt lepte meg a milliárdos üzletember, ugyanis azt a fiút is megajándékozta, aki önzetlenül, szépen beszélt Zolinak az iskolában piszkált barátjáról.