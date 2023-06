„A pálya első háromszáz métere viszonylag jól esett, nem volt bennem semmi sav, aztán kétszázzal a vége előtt örültem, hogy van egy kis előnyöm, megindítottam a hajót és száz méterig bírtam, az utolsó száz méteren azonban már csak azért küzdöttem, hogy a lapátot be tudjam rakni a vízbe. Féltem, hogy a többiek megindulnak, de szerencsére volt annyi előnyöm, hogy nem értek be – nyilatkozott Varga Ádám, aki Gyulay Zsolttól, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől, a K-1 500 méter szöuli bajnokától vehette át az aranyérmét. – Az előző években a felnőtt világversenyeken rendre ezüstérmet ért a teljesítményem, ami szintén egy nagyon jó eredmény, de örülök, hogy végre idén tudok aranyérmeket is szerezni.”

A fiatal kajakos elárulta, érzi, hogy „tényező” lett a szakágban, a külföldi edzőtáborokban sokan nézik, amikor a vízen dolgozik, a parton sok versenyző, edző is odamegy hozzá és nagyon jól esik neki, hogy tisztelik.

Ez az aranyérem jó alap arra, hogy a világbajnokságon, ezer méteren megszerezzem az olimpiai kvótát, sőt éremért vagy akár az aranyéremért küzdjek

– tette hozzá.

A következő döntő is hozott egy magyar érmet, de erre előzetesen nem sokan számítottak. A szegediek 18 éves, ifjúsági világbajnok kenusa, Kiss Ágnes remekül kezdett, s tapadt a két nagy esélyesre, a világbajnok ukrán Ludmila Luzanra és a címvédő spanyol Maria Corberára. Az ellenőrző pontnál harmadik volt a fiatal magyar, s ezt a pozícióját sikerült is tartania a célig, ráadásul bíztató a jövőre nézve, hogy nem sokkal maradt le a két favorittól. Az aranyérmet Luzan szerezte meg ebben a számban, amelyre nyolcan neveztek.

„Nagyon örülök ennek az eredménynek, szerintem sikerült jó pályát jönnöm. Ott voltam az esélyesekkel, akik húztak előre. A végén kicsit elmentek tőlem, ott kell majd erősítenem a pályámat” – fogalmazott Kiss Ágnes, hozzátéve, mivel ebben a számban nem rendeztek előcsatározásokat, kicsit idegőrlő volt számára, hogy ilyen sokat kellett várnia a bemutatkozásra.

Az elsősorban hosszabb távokhoz szokott Adolf Balázs nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába a férfi kenusok fél kilométeres versenyében, s végül hetedik lett.

Kétszáz vegyesen a Nagy Bianka, Fekete Ádám kenus duó szoros küzdelem végén maradt le a dobogóról, negyedik lett, míg a Lucz Anna, Vajda Bence kajak kettes kilencedikként zárta a döntőt.

A pálya adottságai miatt a lengyelországi versenyen – amely Eb-nek számít – csak 200 és 500 méteres számokat rendeznek.