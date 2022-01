Hamarosan elvégzik B. Katalin elmeorvosi vizsgálatát. A Bors megbízható forrásból megtudta: a jelenleg Olaszországban őrzött volt pornószínésznő sorsa azon múlik, hogy a szakértő beszámíthatónak, vagy súlyos betegnek nyilvánítja. Amennyiben az utóbbi lehetőség válik valóra, az anyát nem lehet felelősségre vonni szörnyű tettéért, vagyis biztosan nem kerül börtönbe. A magyar jog szerint ebben az esetben beutalnák kényszergyógykezelésre, és mivel ez nemzetközileg bevett gyakorlat, biztosan tudható, hogy Olaszországban is hasonlóan járnának el - írja a Bors.

Többször szúrt

Mint arról a Bors többször beszámolt, B. Katalin azután vitte magával a kétéves Alexet Olaszországba, hogy a magyar bíróság ideiglenesen az apánál helyezte el a kisfiút, és az anyát arra kötelezte, hogy a gyereket adja át Juhász Norbertnek. Katalin akkoriban az idős édesapja garzonlakásában levő galérián húzta meg magát a csöppséggel együtt. Ugyan B. György megpróbálta maradásra bírni, az anya végül mégis útnak indult, és végül több késszúrással kioltotta a védtelen gyermek életét, a halott kisfiúról fotót küldött az apának és több ismerősének, végül az élettelen testet egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette.

Öngyilkosságtól tartanak

A neve elhallgatását kérő informátorunk elmondta: az elmeorvosi vizsgálat során először elbeszélgetnek Katalinnal, majd különböző asszociációs teszteknek vetik alá. Ugyan folyékonyan beszél olaszul, mivel korábban több évig élt az országban, a szituációból adódóan nagy valószínűséggel speciális tudással rendelkező tolmácsot vesznek majd igénybe. Ez azért fontos, mert egy ilyen helyzetben egy-egy elhangzott szó jelentése, vagy hangulatának árnyalata is nagy jelentőséggel bírhat.

Katalin régen elvált szülei egyetértenek abban, hogy gyilkossá vált lányuknak nem börtönben lenne a helye. Gyuri bácsi a lapunknak kifejtette: szeretné még a gyermekét megölelni, és ha anyagilag megengedhetné magának az utazást, meg is látogatná őt.

– Abban bízom, hogy meggyógyítják, és végre ráeszmél, mit követett el – fogalmazott a Borsnak a férfi. Erzsi néni továbbra is retteg attól, hogy leánya megpróbálja eldobni az életét.

– Kórházi körülmények között vélhetően jobban odafigyelnek majd rá, mint egy egyszerű büntetés-végrehajtási intézetben

– mondta az idős hölgy.

Nagyon labilis

Katalin hetente egy-két alkalommal telefonál az édesanyjának.

– Hullámokban tör rá a mély depresszió és a nevetés. No nem azon nevet, amit a kisunokámmal tett, hanem a múltbéli élményeit idézi fel. Szeret visszagondolni a berúgásaira, de érdekes módon arra már nem tér ki, hogy miket művelt spicces állapotban

– mesélte Erzsi néni, és hozzáette: a lánya egy nővel osztozik jelenleg a fogvatartási helyén.

– Ő tartja benne a lelket, illetve egy pap, aki rendszeresen látogatja. Kati bízik abban, hogy számára is van megváltás. Bánja, amit tett, én pedig próbálom vigasztalni, még akkor is, ha ez lehetetlen. Alexet semmi sem hozza már vissza az élők közé, de a lányomnak tudnia kell, hogy a családja a végsőkig kitart mellette. A rácsok mögött sok bosszúság éri, legutóbb az zaklatta fel, hogy ellopták a dohányát – fejezte be Erzsi néni.

Katalinnak minden esélye megvan rá, hogy az orvosa végül megállapítsa büntethetetlenségét. Már korábban is suttogták róla, hogy nem teljesen épelméjű, mi több, amikor korábban a Pest megyei Dömsödre költözött, maga mutatkozott be úgy a szomszédoknak, hogy „Én vagyok a bolond Kati!”