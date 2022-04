A közlekedésben használt megújuló energiaforrások részarányát illetően Magyarország már most a régióban a legjobban, az uniós átlag felett teljesít. Ezt a teljesítményt tovább növelhetik a Klíma- és természetvédelmi akcióterv intézkedései, amelyek ösztönzik az elektromobilitás elterjedését és hozzájárulnak a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célok eléréséhez - hangsúlyozta az államtitkár.

A városokban időnként tapasztalható magas légszennyezettségre megoldást jelenthet a kerékpárok terjedése, mivel segítségükkel csökkenteni lehet a közlekedésből származó káros anyag mennyiségét. A kormány ezért a régióban az elsők között hirdetett meg elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlását támogató programot. Ebben eddig több mint 6 ezer e-bike beszerzéséhez járult hozzá, a mostani szakaszban pedig további 10 ezer elektromos rásegítésű kerékpár vásárlását támogatja - írta az ITM.

Az új konstrukcióban egyszerűbb lesz a jelentkezés, a korábbi szakaszos helyett folyamatosan lehet benyújtani a pályázatokat, amelyre a keretösszeg kimerüléséig van lehetőség. A vásárláshoz nincsen szükség munkaadói igazolásra, így kismamák, diákok, nyugdíjasok is igényelhetik a támogatást. Legfeljebb egy pedálszenzoros vagy nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt pedelec kerékpár utófinanszírozott támogatására lehet pályázni, a kereskedelmi forgalomban megvásárolható kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb lehet. A támogatás mértéke is emelkedett, hajtási rendszertől függően 90 ezer helyett 100 ezer, illetve 150 ezer helyett 180 ezer forint kapható - ismertette az ITM közleménye.

További információk és a pályázati felhívás elérhető az elektromobilitas.humda.hu weboldalon.

Borítókép: illusztráció