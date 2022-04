Az álláshirdetések száma 66 százalékkal nőtt a Profession.hu első negyedéves jelentése szerint.



Az állásközvetítő portál saját adatai alapján közölte: az intenzív növekedés leginkább Somogy, Pest és Tolna megyére volt jellemző, de a legkevésbé aktív Nógrád megyében is 14 százalékos volt a bővülés.



A legtöbb új kollégát a fővárosban keresik a feladott álláshirdetések száma alapján, azonban a legnagyobb százalékos növekedés (108) Somogy megyében volt. A növekedésben ezt követi Pest megye (77), Tolna (73), Zala (71), Vas (70), Csongrád-Csanád és Győr-Moson-Sopron (67), Baranya (64), Bács-Kiskun (58) és Borsod-Abaúj-Zemplén (56). A legkisebb emelkedést Békés (34), Heves (28) és Nógrád (14) adatai mutatták.



A tájékoztatás szerint a vendéglátás és a szakmunkás hirdetések gyarapodnak leginkább. Ezt követik a szak-, betanított- és segédmunkás, valamint az adminisztrációs terület hirdetései. A legkisebb növekedést az építőipar és az IT programozás kategóriák produkálták.

A vizsgált három hónapban 15 százalékkal csökkent a munkavállalók jelentkezése, annak ellenére, hogy a megyék közel felében pozitív volt az elmozdulás ezen a téren is. Bővülés elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint Baranya és Hajdú-Bihar területén mutatkozott.



Hivatásonként vizsgálva a munkára jelentkezők számát a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában feladott hirdetéseknél mérhető a legintenzívebb növekedés, amit az oktatás, tudomány, valamint a cégvezetés, menedzsment követ, majd az üzleti támogató központok. Az idei év elején a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva a legkevesebb jelentkezést a mérnök, a bank, biztosítás, bróker és az IT programozás területén toborzók jegyezték.

