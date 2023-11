Bulvár-celeb 2 órája

Polgár Tünde bátran vállalja a korát: nem vagyok elhasznált

Hamarosan elstartol a TV2 műsorán a Farm VIP legújabb évada, amelyben többek között Polgár Tünde is indul. Úgy érzi, kissé megrekedt, de mindenáron be szeretné bizonyítani azt, hogy most is sok mindenre képes.

MW MW

Polgár Tünde, és férje Polgár Árpád műkereskedő Forrás: Ripost Fotó: Máté Krisztián

– Pont abban a korban vagyok így ötvenkét évesen, hogy már nem vagyok aranyos anyuci, hiszen a gyerek kirepült, viszont még nem vagyok bölcs nagyi. Itt vagyok a sötét középkorban, benne a légüres térben. A fiataloknak már öreg vagyok, és minek szólok bele bármibe, hiszen ők úgyis jobban tudják. Az idősebbeknek viszont még túl fiatal, és nem elég érett ahhoz, hogy bármit tudjak mondani. Ezért éreztem azt, hogy ezt a kihívást saját magamért meg kell tennem, és ezzel bizonyíthatok önmagamnak, hogy nem vagyok értéktelen és még nem vagyok elhasznált, sem fizikailag, sem lelkileg, sem pedig szellemileg – mondta el a Borsnak Polgár Tünde.

Tünde több mint huszonnégy éve él együtt élete párjával, Polgár Árpáddal. A házaspár rengeteg időt tölt együtt, egyetlen hetet sem voltak külön a majd negyed évszázad alatt. Általában reggeltől estig együtt vagyunk, tehát ez a része borzasztóan nehéz volt. Úgy élem az életemet, hogy mindig ott van mellettem, biztonságot ad, ismeri minden egyes gondolatomat, ismeri a rezdüléseimet, ezek pedig mind hiányoztak, és még telefonon sem beszélhettem vele, szóval ez a része is egy hatalmas kihívás volt – vallotta be. Mivel azonban minden éremnek két oldala van, jót is felfedezett abban, hogy hosszabb ideig távol került az internet világától. – Zseniális feltöltődés volt, hogy sem a napi hírek, sem a social media nem volt része a napjaimnak. Még a műsor után is nehézkesen szoktam vissza a közösségi életbe.

Ezek is érdekelhetik