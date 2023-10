Amióta elstartolt a Dancing with the Stars, mindenki csak azt szajkózza, hogy Krausznak össze kell jönnie Mikes Annával!

"Remélem összejöttök!"

Ahogy az lenni szokott, idén is önjelölt randiguruk próbálják összeboronálni a DWTS párosait. Mivel Krausz, vagy ahogy magát hívja, Kravolta szingli lett, borítékolható volt, hogy őt biztosan összehozzák majd a gyönyörű táncpartnerével. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a képek és videók alapján a két híresség között izzik a levegő, azaz még alapja is lehetne a netezők elképzelésének. Már amennyiben a másik fél is hajadon...

Az életben is gyönyörű párt alkotnátok

– fogalmazott egy kommentelő a sztárséf fotója alatt.

Én azért szurkolok, hogy összejöjjetek a színpadon kívül!

– reménykedett egy másik fan.

Remélem összejöttök! Nagyon szépek vagytok együtt!

– írták, és ki tudja, talán még valóra is válhat az elképzelésük. Legalábbis a jósnő szerint.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A jósnő is megmondta...

A rajongók számára felcsillant a reménysugár, ugyanis Lénárt Évi jósnő szerint két szerelem is szövődik a Dancing with the Stars műsorában, és simán lehet, hogy Ámor egyik nyila pont Krauszt találja majd el.

Szerelmek fognak szövődni a műsorban, úgy látom, hogy ketten is megtalálják a párjukat. Köztük egyébként most is izzik a levegő, látszik, hogy egy hullámhosszon vannak. (...) Ám hogy kikről van szó, az legyen meglepetés...

– mondta a műsor debütálása előtt a sztárjósnő a Borsnak, aki ezzel nyilvánvalóan ledobta az atombombát, ugyanis óriási találgatáscunamit indított el vele. Természetesen Krausz Gábor neve is felmerült, de arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy Évi jóslatából nem derül ki egyértelműen, hogy a hírességek profi táncpartnereikkel kerülnek-e közelebb egymáshoz - írja a Bors.