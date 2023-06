Múlt hétvégén, június 10-én volt az esküvőnk. Pesten szerettük volna tartani – mivel a család és a barátok is nagyrészt itt élnek –, de beleszerettünk a Páskom Cottage nevű helyszínbe, így végül erre esett a választásunk. A családunk és a legfontosabb barátaink körében házasodtunk össze Patrikkal

– mondja a csinos táncoslány.

„Az egész esküvő álomszerű volt számunkra. Még mindig nem dolgoztuk fel teljesen. Úgy gondolom, nem stresszeltük túl a dolgokat sem előtte, sem aznap. Inkább az időjárás miatt aggódtunk kicsit, de akik már nem lehetnek velünk ezen a csodálatos napon, odafent elintézték nekünk, hogy ne tegye tönkre a nagy napunkat az eső.”

Lilkó azt is elárulta, hogy az egészet együtt szervezték Patrikkal:

„A tavalyi lánykérés után nem sokkal eldöntöttük, hogy a következő nyáron szeretnénk egybekelni. Rengeteg előkészülettel járt az egész, nem is gondoltuk, hogy ilyen összetett dolog lesz mindent tökéletesen összerakni. Nagy szerencsémre Patrik is részt vett benne. Az életben is segítjük, támogatjuk egymást, és ez most sem volt másképp. Mindenben együtt döntöttünk.”

A kérdésre, hogy van-e már elképzelésük a családalapításról, elárulta, hogy erről is szoktak Patrikkal beszélgetni.

Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal.

