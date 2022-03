A népszerű háziorvos kapta meg Gyöngyösön az ukrajnai menekültek ellátásának feladatát. Megrázó élményeiről a Facebookon írt – derül ki a Ripost cikkéből.

A Covid után új és komoly feladat vár az orvosokra, köztük Mangó Gabriellára. Már nemcsak a saját körzetét látja el nap mint nap, hanem a városban elhelyezett 140 ukrajnai menekült rendelkezésére is áll. A magyar orvos pozitív gondolkodását jól példázza, hogy mindennek kapcsán hálát érez... No, de kezdjük az elején!



„Megkaptam Gyöngyösön az ukrajnai menekültek háziorvosi ellátását. Két ember ellátása körülbelül fél órát vett igénybe, más hatóanyagok, zacskónyi dobozok... (...) Sikerült szereznem tolmácsot, így legalább nem activityzünk, mint az előtte lévő napon, amikor se tolmács, se kísérő nem volt a betegek mellett, aki valamit mutogatott, én valamit megértettem és valamit felírtam, szem előtt tartva a »ne árts« elvét” – osztja meg a doktornő.

A nehézségek ellenére a háziorvos – ahogy a Covid-járvány legsúlyosabb időszakaiban is – most sem kesereg, pozitívan áll a rámért feladathoz. „Hálás vagyok, hogy én vagyok, aki segít a másiknak és nem én, mi vagyunk, akik földönfutóvá lettek, lettünk idegenként egy idegen országban, kiszolgáltatottan” – osztja meg érzéseit a doktornő.

Azt is elárulja, jó érzéssel töltötte el, hogy a katasztrófavédelem feltette neki a kérdést, mivel tudják segíteni a munkáját. „Ebben az embertelen helyzetben embernek néztek” – fogalmaz.

A mély empátiájáról ismert doktornő honfitársai mellett a menekülni kényszerült emberek és családok életéért és állapotáért is aggódik.

„Azon gondolkodom, hogy mi lehet az »activity«-vel ellátott nővel. Nem verte-e be előtte a fejét, nem romlott-e az állapota. (...) Most egy család fordult vissza – München volt az úti cél –, mert a baba belázasodott. Ha visszaérnek Gyöngyösre, majd a tábor egyik munkatársa saját kocsival beviszi a gyerekügyeletre. Vannak emberek. Vannak feladatok. Házhoz jött a háború és most kell igazán a pozitív gondolkodás, a hit, a remény, a szeretet, a hála, hogy mindezt elbírjuk” – emeli ki dr. Mangó Gabriella.

