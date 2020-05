Mindhárom kiemelt célcsoportban, minden nap nyert a TV2

Továbbra is tarol az Exatlon Hungary.

Töretlen sikernek örvend a Tények és az Exatlon Hungary, magasan nyerték a vasárnap estét a TV2-n vetített mozifilmek az RTL Klub karanténműsoraival szemben

A 21. műsorhét is – az elmúlt hetekhez hasonlóan – a TV2 sikereitől volt hangos: a csatorna hétből hét napot nyert az egész napra vonatkozó közönségarányokat tekintve, mindhárom kiemelt célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), a főműsoridőt vizsgálva pedig hétből hatszor aratott győzelmet, óriási különbséggel.

Ráadásul az év eddig eltelt időszakát nézve immáron mindhárom kiemelt célcsoportban piacvezetővé vált a TV2 a teljes napra vonatkozó közönségarány tekintetében.

A fináléjához közeledő Exatlon mind az öt epizódja bekerült az elmúlt heti top 10 műsor közé a 18-49 és a 18-59 évesek körében.

A TV2 vasárnap esti mozikínálata ismét meggyőzte a nagyérdeműt, hiszen mind a Jurassic World, mind a Lucy című film jelentős fölénnyel nyerte a vasárnapi nézettségi versenyt a konkurens csatorna karantén műsoraival szemben.

A TV2 infotainment műsorainak népszerűsége is töretlen − a Mokka, a Mokkacino és a Tények Plusz is csont nélkül megnyerte saját idősávját a 21. hét során.

Szó szerint tarolt a múlt héten is a nézettségi versenyben a TV2: mindhárom kiemelt célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) kimagasló eredményekkel előzte meg legnagyobb riválisát, az RTL Klubot csatorna- és csoportszinten egyaránt.

A 18-59 évesek körében a TV2 egész napra vonatkozóan átlagosan 10,3 százalékos részesedéssel zárta az elmúlt hetet, míg az RTL Klubnak csupán 6,5 százalékos közönségaránnyal kellett beérnie.

A főműsoridős heti csatornaátlagok is a TV2 győzelmét hirdetik: a TV2 14,5 százalékos részesedése mellett az RTL Klub labdába sem rúghatott (9,5 százalék). A 18-49 éves korcsoportban még ennél is nagyobb volt a különbség a két rivális között: egész napos közönségarány tekintetében a TV2 10,9 százalékos heti átlaggal zárta a 21. hetet, míg az RTL Klub 6,7 százalékkal csúszott be a második helyre.

A főműsoridőt tekintve a TV2 részesedése egészen 15,7 százalékig ugrott, miközben az RTL Klubé 9,5 százalék volt, ahogyan a 18-59 évesek körében is.

A 21. hét a csatornák éves küzdelmében is fordulópontot jelentett, így a TV2 most már nem csupán a 18-49 évesek és a teljes lakosság körében piacvezető a teljes napra vonatkozó közönségarányok tekintetében az idei év eddig eltelt időszakában, de átvette a vezetést a 18-59 éves korcsoportban is, miközben csoportszinten is őrzi vezető szerepét.

A fináléjához közeledő Exatlon csúcsformában teljesített a 21. műsorhéten is, amelyre kiváló bizonyíték, hogy a heti top 10 műsor közé mind az öt Exatlon adás bekerült (A18-59 és A18-49, AMR szerinti toplisták duplikációval). Azonban az Exatlonnak ez sem volt elég, a 21. hét legnézettebb műsora ugyancsak e két célcsoportban a szerdai, május 20-i Exatlon epizód lett (A18-59: 341.905 fős nézettség és 17,6 százalékos részesedés, A18-49: 269.077 fős nézettség és elképesztően magas, 19,6 százalékos közönségarány).

A műsor rendkívül kedvelt a fiatalabb korcsoportokban is, hiszen 103 adás után továbbra is nyeri idősávját a 18-49 éves korosztályban: a sport reality idősávjában a TV2 15,1 százalékos átlag részesedésével szemben az RTL Klub az azonos idősávban 13,1 százalékos közönségarányt tudott elérni (vizsgált időszak: 2020.01.01-05.22.).

A TV2 vasárnap esti filmjei ismét kiemelkedően jól teljesítettek: a 18-49-es korcsoportban a Jurassic World lett a vasárnap legnézettebb műsora: a dinókról szóló blockbuster 255.518 fős nézettséget és 17,7 százalékos részesedést hozott a csatorna számára.

A TV2 nem elégedett meg egyetlen helyezéssel, így a dobogó második helyét is elhozta: a Lucy című akciófilm 212.509 fős nézettséggel és 15,5 százalékos közönségaránnyal lett a nap második legnézettebb műsora a 18-49 évesek körében.

Mindeközben az RTL Klub karanténműsorai a 18-49-es célcsoportban a 100 ezer fős nézettséget sem tudták elérni ezen a vasárnap estén − Maradj haza magadnak! (86.671 fős nézettség) és a Segítség! Itthon vagyok! (69.489 fős nézettség).

Továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend az este 18 órakor kezdődő Tények az RTL Klub este 6 órás Híradójával szemben. Erre mi sem jobb bizonyíték, mint az, hogy a TV2 hírműsora a teljes lakosság körében 701.816 fős átlag nézettséggel továbbra is nyeri a két műsor versenyét a Híradó 679.516 fős nézettségével szemben (vizsgált időszak: 2020.04.20-05.24.).

A TV2 infotainment műsora, a Tények Plusz, valamint a TV2 reggeli magazinműsorai, a Mokka és a Mokkacino is kiváló eredményekkel zárták a 21. műsorhetet.

Mindhárom műsor megnyerte a sávját az RTL Klub azonos idősávjával szemben a 18-59 évesek és a teljes lakosság körében is a heti átlag részesedéseket tekintve (TV2 a Tények Plusz idősávjában: 18-59: 14,3 százalék, RTL Klub azonos idősávja: 13,2 százalék, teljes lakosság (4+): TV2: 17,7 százalék, RTL Klub: 13,8 százalék; TV2 a Mokka idősávjában: 18-59: 15,1 százalék, RTL Klub azonos idősávja: 4,6 százalék, teljes lakosság (4+): TV2: 20,8 százalék, RTL Klub: 4,1 százalék; TV2 a Mokkacino sávjában: 18-59: 8,2 százalék, RTL Klub azonos idősávja: 3,1 százalék, teljes lakosság (4+): TV2: 11,2 százalék, RTL Klub: 2,4 százalék).