Emberekre is veszélyes a cicaférgesség

Embereket is megfertőzhet a macskákra veszélyes orsóféreglárva. A betegségre a felnőttek és a gyerekek egyaránt érzékenyek. Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem docense szerint a kutyák esetében már alapvető a féregtelenítés, a cicatulajdonosoknál viszont még fel kell hívni a figyelmet a megelőzésre.

A fertőzés első szakasza szinte észrevehetetlen a cicáknál, a szakértők szerint cseppekkel könnyebb megvédeni kedvenceinket a betegségtől.

A kutyáknál sok esetben már alapvető szempont a féregtelenítés, azonban sajnos a macskákra számtalanszor nem gondolunk ebben az ügyben. Pedig nekik is ugyanúgy szükségük van a rendszeres féreghajtásra, legyen szó akár lakásban tartott kedvencekről vagy a kertben szabadon mozgókról.

A kizárólag bent élő bársony talpú kedvenceinket is rendszeresen kell élősködő-mentesíteni, hiszen akár mi is bevihetjük a cipőnk talpán a lárvákat, vagy a nyitott ablakon is befújhatja őket a szél.