Éheznek a jegesmedvék, és ezen már a kimúlt bálnák sem segítenek

Az időnként partra vetődő nagy méretű bálnatetemek elfogyasztása ugyan segíti a jegesmedvéket az északi-sarkvidéki meleg periódusok átvészelésében, ám ez a táplálékforrás valószínűleg nem lesz elegendő a medvepopulációk többségének hosszú távú fennmaradásához.

A Frontiers in Ecology and the Environment című folyóiratban publikált tanulmány szerint a bálnatetemek értékes zsír- és energiaforrásként szolgálnak a jegesmedvék egy részének, azonban nem fognak elegendő táplálékot jelenti számukra a nyaranta teljesen jégmentessé váló Északi-sarkvidéken, ami valószínűleg már 2040-re bekövetkezik az éghajlatváltozás hatására.

„Amennyiben a tengeri jég eltűnése és a melegedés ebben az ütemben folytatódik, akkor a jegesmedvék élőhelye olyan változásokon fog keresztülmenni, amelyekre nem volt példa az elmúlt egymillió évben”

– mondta Kristin Laidre, a Washingtoni Egyetem jegesmedvekutató-központjának munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.

A jegesmedvék a jégtáblákról vadásznak elsőszámú táplálékukra, a fókákra. Amikor azonban tavasszal a jég feltöredezik, a ragadozók egy része a szárazföldön próbál szerencsét és ott várja meg, amíg a jég újraképződik és folytathatja a vadászatot.

Néhány esetben 40-60 jegesmedvét figyeltek meg, amint méretes grönlandi és szürke bálnák tetemeiből táplálkoztak.

Tavaly pedig több mint 180 medvét láttak egyetlen grönlandi bálna tetemén osztozkodni.

A szakemberek kiszámolták, hogy évente mennyi bálnazsírra és -húsra lenne szüksége egy ezer egyedből álló jegesmedve populációnak, majd megnézték, hogy mekkora számban fordulnak elő szürke és grönlandi bálnák Csukcsföld, valamint Alaszka partjainál. Ezután megbecsülték a partra vetődő bálnák számát, figyelembe véve, hogy az elpusztult tengeri emlősök nagyjából 10 százaléka kerül fel a vízfelszínre, és ezen tetemeknek is csupán a töredéke kerül ki olyan szárazföldi területre, amely hozzáférhető a jegesmedvék számára.

Eredményeik szerint a tengeri jégtől mentes nyári hónapokban

egy ezer egyedből álló jegesmedve populációnak nagyjából nyolc bálnára lenne szüksége, míg a tavaszi „lakoma” idején,

amikor az állatok többet esznek, körülbelül húsz bálnatetemre lenne szükségük, hogy jól lakjanak.

Oroszországi adatok szerint a Csukcs-tengerben elegendő bálna pusztul el és sodródik ki a partra évente ahhoz, hogy a tetemek kielégítsék a medvék igényeit. Az Északi-sarkvidék azonban 19 jegesmedve-alpopulációnak ad otthont és nem minden régióban sodródnak partra olyan nagy bálnatetemek olyan rendszerességgel, mint a Csukcs-tenger térségében.

A kutatók szerint a bálnapopulációk mérete a halászat miatt is jóval kisebb mint régen volt.

Borítókép: jegesmedvék táplálkoznak egy elhullt bálna teteméből. Forrás: Shutterstock

