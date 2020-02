A vágy méregdrága tárgya: telefonért soha ennyit még nem kértek

Csukva okostelefon, kihajtva tablet a Huawei új, természetesen 5G-képes készüléke, a Mate Xs.

A koronavírus okozta pánik miatt elmaradt barcelonai Mobil Világkongresszus helyett virtuális, ám mégis Barcelonából közvetített, itt látható sajtótájékoztatón mutatta be Richard Yu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának vezérigazgatója a kínai óriásvállalat új csodáját. Ami a legfejlettebb technológiákkal felszerelt, egyszerre okostelefonként és tabletként is használható, 8 hüvelykes FullView kijelzővel érkező eszköz.

Hajlékonyságáért folyékony fémből készített zsanérok és több mint száz finom alkatrész felel.

Ami még inkább megdöbbentő, az az ára: 10 forint híján egymillióért lehet megvásárolni.

Ahhoz képest, hogy a minap sziszegtünk, mennyire képtelen módon felment a Samsung és az iPhone ára, ezt az összeget már nem is lehet minősíteni. Telefonért ennyit még soha nem kértek.

Igaz, a Mate Xs a Huawei legújabb 5G-képes chipjére épül, ezáltal az egyik legerősebb és leggyorsabb 5G-okostelefon lesz a kategóriájában, míg fotózás élményét négy kamera és számos egyéb innováció támogatja.

A sólyom szárnya sem hajlik kecsesebben, mondják

A hasonlat a gyári ismertetőnek köszönhető: a Huawei a Mate Xs-ben tovább tökéletesítette a készülék hajlíthatóságáért felelős kijelző technológiáját. A Falcon Wing névre keresztelt kialakítás több mint száz egymásba kapcsolódó részből áll, melyek tökéletes összhangban dolgoznak együtt a zavartalan felhasználói élményéért. A továbbfejlesztett, cirkónium-alapú fémből készített zsanér a korábbinál sokkal tartósabb, és garantálja a tényleges 180 fokos hajlíthatóságot.

A polimer felépítésű kijelző kialakítása során két réteg csúcsminőségi polyimide anyagot ragasztanak egymáshoz optikailag tiszta ragasztóanyaggal. Az egyedi anyagok lehetővé teszik, hogy a kijelző tiszta képminőséget és élénk színeket biztosítson, miközben megőrzi magas fokú tartósságát. Mondják.

8 hüvelykes kijelző: ha akarom telefon, ha akarom tablet

Tulajdonosa kedve szerint okostelefonként és tabletként is használhatja az eszközt. A Mate Xs összehajtva ténylegesen egy kétképernyős okostelefonként szolgál, egy 6.6 hüvelykes fő-, illetve egy 6.38 hüvelykes másodlagos képernyővel.

Kihajtva ugyanakkor 8 hüvelykes tabletté válik, amely mindössze 5,4 mm vastagságú.

Az egyszerűen ki-be hajlítható, és kétképernyős módban is használható Mate Xs így egy sor olyan tevékenységben kényelmesebb, mint az e-mail írás, a böngészés, a dokumentumszerkesztés, az online vásárlás vagy a videók visszajátszása.

Mindenünk a multitasking

A Multi-Ablak funkciónak köszönhetően párhuzamosan két alkalmazás is futtatható a készülék képernyőjén, valamint drag-and-drop módszerrel könnyedén át lehet húzni szövegeket, képeket és egyéb dokumentumokat egyik alkalmazásból a másikba – lényegesen növelve ezzel a munkavégzés hatékonyságát, vagy például két termék összehasonlítását az online vásárlás közben.

A képernyő alján található „dock” lehetőséget ad a gyorsindításra is, segítségével a kiválasztott app gombnyomásra megnyitható osztott képernyős nézetben. A felhasználók két alkalmazás futtatása esetén egy harmadikat is elindíthatnak a Lebegő-Ablak funkció használatával, mellyel olyan apróbb feladatok is elvégezhetők, – az éppen futó alkalmazásokból való kilépés nélkül – mint az üzenetekre történő válaszadás.

A Mate Xs tulajdonosának az aktív használat esetén sem kell aggódnia túlmelegedés miatt: a készülék hűtési rendszerét kifejezetten a hajlítható forma hűtésére fejlesztette ki a gyártó. Az egyedi hűtőrendszer a mikroszkopikus résekkel rendelkező hajlítható grafén tulajdonságait használja ki, így egyszerre hajlik a készülékkel, és biztosítja a teljes felület egyenletes és hatékony hűtését.

Nyolc mag a teljesítményért, tizenhat a vizuális élményért

A Mate Xs készüléket a Huawei legfejlettebb chipkészlete, a Kirin 990 5G hajtja. Az SoC egy nyolcmagos CPU-t tartalmaz, mely két szupernagy Cortex A-76 magból, két nagy Cortex A-76 magból, illetve négy kicsi Cortex A-55 magból áll. A grafikai teljesítményért a tizenhatmagos Mali-G76 GPU felel, amely a Huawei legerősebb GPU-ja. A mesterséges intelligencia támogatásáért pedig a Huawei Da-Vinci architektúrájára épülő NPU gondoskodik.

A Kirin 990 5G SoC tartalmaz egy 5G-modemet, amely egyszerre biztosítja az erőteljes teljesítményt és az 5G hálózatba kapcsoltságot nagyobb hatékonysággal és alacsonyabb hőkibocsátással. Az SoC a 2G, 3G, 4G, valamint az 5G NSA és SA hálózatokat, továbbá a teljes 5G-spektrumot, valamint az 5G+4G SIM Dual Standby-t is támogatja.

A kifejezetten a Mate Xs karcsúságára kialakított 5G-s antennarendszer példája a Huawei telekommunikációs technológiákban mutatott szakértelmének. A hosszas K+F-folyamatoknak köszönhetően az antennakialakítás nagy sebességet és stabil hálózatba kapcsoltságot biztosít a készüléken.

És egy kis plusz a szelfizőknek

A Mate Xs-t a Huawei, hagyományaihoz méltó módon, magas színvonalú – négy lencséből álló – kamerarendszerrel látta el. A függőlegesen elrendezett SuperSending Leica Quad Camera rendszer egy 40 MP-es főkamerából (széles látószögű, f/1.8 rekeszidejű), egy 16 MP-es ultraszéles látószögű kamerából (f/2.2. rekeszidejű), egy 8 MP-es telefotó kamerából (f/2.4 rekeszidejű, OIS), valamint egy 3D mélységérzékelő kamerából áll.

A kamerarendszer támogatja az OIS és az AI Képstabilizáció kombinációját, így rendkívül stabil képek készíthetők, akár harmincszoros hibrid zoommal is. A rendszer akár az ISO 204800 értékig képes támogatni a fényképek készítését alacsony fényviszonyok között.

Szelfizéskor a hajlíthatóság lehetővé teszi, hogy a felhasználók az önarcképek készítése közben is élvezzék a négykamerás rendszer előnyeit. A Mate Xs-t elég megfordítani, így a másodlagos képernyő használható a szelfik készítéséhez is. Emellett a készülékkel a portrék készítése is interaktívabbá válik, mivel a fotó alanya és a képeket készítő személy a két képernyős kialakításnak köszönhetően a fotózás során könnyedén együtt tudnak dolgozni azon, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az elkészített képekből.

Többképernyős módban is jól használható az EMUI

A Mate Xs az EMUI10.0.1 Android-alapú, nyílt forráskódú operációs rendszert használja, amely nemcsak jobb teljesítményt és nagyobb biztonságot tesz lehetővé, hanem a Multiscreen Collaboration funkciót is támogatja.

Utóbbi funkció állítólag eltörli a Windows- és Android-készülékek közötti határokat,

minthogy az innovatív technológia segítségével a felhasználók könnyedén küldhetnek át fájlokat a Mate Xs és a Huawei MateBook készülékek között.

A Mate Xs az első olyan Huawei-készülék, mely a gyártó átalakított AppGallery-vel, a gyártó hivatalos alkalmazás-platformjával érkezik. A Huawei AppGallery olyan minőségi alkalmazások előtt nyitja meg a kaput, mely a Huawei által biztosított képességekből merítenek – mint amilyen a HiAI, vagy a média-, rendszer- és biztonsági funkciók. A 2018 áprilisában elindított AppGallery Európában már havonta több mint 26, míg globálisan 400 millió felhasználót számlál, a letöltések száma pedig csak Európában meghaladja a havi 1,2 milliárdot. Az 55 ezer alkalmazást tartalmazó áruház folyamatosan bővül a nemzetközi és hazai alkalmazásokkal.

Március végétől Magyarországon elsőként a Huawei Experience Store-ban lesz elérhető, az említett 999 990 forintos áron.

Borítóképünk illusztráció