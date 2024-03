A rágógumi manapság rendkívül népszerűnek számít. A gyerekek lelkesednek a felfújható buborékokért, az automaták színes golyóiért, de a felnőttek sem vetik meg a rágót.

Rágózunk

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A rágózás egyesek számára zavaró, de kétségkívül vannak előnyei. A napvilágot látott tanulmányok szerint a rágógumi javítja a teljesítményt, serkenti a memóriát, levezeti a stresszt, sokaknak étvágycsökkentőként is beválik. Állítólag a szépségünk megtartásához is hozzájárulhat, simítja a ráncokat, fiatalosabbá teszi az arcot. Magam ugyan nem tartozom a nagyfogyasztók közé, ám néha elrágcsálok egy-egy mentolos, vagy gyümölcsízűt. Megszoktam azt is, hogy a környezetemben is sokan fogyasztják, ám nehezen viselem a zsebkendőbe rosszul csomagolt, vagy hanyagul eldobott, a cipőmbe ragadt hideg gumidarabokat. Végképp kinyílik a bicska a zsebemben, ha valaki beszélgetés közben az arcomba csámcsog.

Az illendőség sajnos manapság egyre elavultabb dolognak számít. A rágózásra, ugyanúgy mint például az étkezésre, vannak szabályok. Rágózni nem illik társas érintkezés, beszélgetés közben. Szétköpködni, eldobálni pedig mondhatni kisebb merénylet embertársainkkal és környezetünkkel szembe. Akadnak olyan országok, ahol ezt a viselkedést nem nézik jó szemmel. Szingapúrban például már több mint két évtizede büntetés jár az utcán szétköpködött rágókért. Ismerve a hazai rágózási szokásokat lehet, hogy nekünk is meg kéne honosítani az ázsiai városállamban bevezetett szigorítást.