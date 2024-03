Kedden sokan úgy érezték, hogy eljött a világvége. Egyik pillanatról a másikra elérhetetlenné vált a Facebook, a Messengerre nem lehetett belépni, és az Instagram sem működött rendesen. Bár magam is sokat használom a munkámhoz a közösségi oldalakat, inkább némi megkönnyebbülést éreztem, minthogy pánikba estem volna. Szomszédom egészen másképpen reagálta le a helyzetet. Kétségbeesve rohant át hozzám, hogy megérdeklődje, mi történt valójában. – Újságíró vagy, neked tudnod kell mi történik! – mondta szemrehányóan az általa érdektelennek vélt tekintetem látva. Műszaki hiba, nem kell aggódni – próbáltam megnyugtatni. Egy óra sem telt bele, ismét működött a rendszer és a mellettem lakó hölgy is megnyugodott végre. A közösségi hálózatok léte kétségkívül áldás, de könnyen átcsaphat átokba is. Az alig egyórás leállás ideje alatt nem pánikba kellett volna esniük sokaknak, hanem elgondolkodni, probléma-e igazán ez a rövid szünet vagy inkább jótétemény.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció