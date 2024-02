A legtöbbünk számára a napi zuhanyozás a reggeli vagy az esti rutin része, sőt, sokan naponta kétszer is fürdenek. A fejlett nyugati országokban viszont egyre növekszik a rendszeres fürdést elhagyók aránya, ami kevésbé anyagi, hanem szemléletbeli változást jelent. Az okosok ezt egyrészt az ökológiai lábnyom csökkentésével, másrészt a tisztálkodószerek okozta bőrkárosodással indokolják. A rendszeres fürdés hiányának mellékhatásaival magam is szembesültem a minap. Majdhogynem a három méteres távolság is kevésnek bizonyult a külföldi ismerősöm társaságában. A vele eltöltött idő alatt tudatosult bennem, hogy inkább maradok bevett szokásaim rabja, minthogy izzadságszag lengjen körül nap, mint nap.

