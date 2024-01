Bár az FC Midtjylland augusztus végén elköszönt a nemzetközi futballporondtól, a Konferencialigában nem jutott be a csoportkörbe, miután tizenegyespárbajban elvérzett a Legia Warszawával szemben, a dán bajnokságban nem lehet panasz a teljesítményére. Úgy kezdhette meg a téli szünetet, hogy a tabella élén áll, és a legutóbbi hat meccsét megnyerte. A klubvezetés mégis úgy gondolta, hogy az év elején a játékosokra ráférne egy csapatépítő tréning, és a mentáltréner, Bjarne Slot Christiansen ezt össze is hozta.

Ha elöljáróban annyit árulunk el, hogy az illető korábban a dán Jægerkorpset elnevezésű különleges egység hivatásos katonája volt, lehet sejteni, hogy nem egy Activity-partit szervezett. A rájuk váró kihívásokról mit sem gyanító futballistákat feltette egy repülőgépre, amely Skóciában landolt, és most nem arról volt szó, hogy a Midtjylland egy Celtic elleni felkészülési mérkőzésre érkezett. Hanem a Skót-felföldre, a hegyek közé, a semmi közepére, ahol háromnapos túlélőtúra vette a kezdetét. A játékosok csak a landolás után szembesültek azzal, hogy szálloda helyett sátorban, háló­zsákban kell aludniuk, és még ezek is szándékosan gyenge minőségű, nem polár hálózsákok voltak, hogy rákényszerüljenek, éjjel húzódjanak egy kupacba, mert így kevésbé fáznak a mínusz 21 fokos hidegben.

A különféle feladatok is a csapatszellem erősítését szolgálták, és ilyen volt a vadászat is, mert a futballistáknak alapvetően maguknak kellett előteremteniük a betevő falatokat.

A gyorstalpaló lőkiképzés után fegyvereket kaptak, fácánt, kacsát, mi több még egy szarvast is sikerült elejteniük, a csapat YouTube oldalára feltöltött videón láthatjuk, amint együtt kötélen vonszolják a táborba. Igaz, azt is kiszúrhatjuk, hogy egyik este zabpehely volt a menü, egy dobozos tej is feltűnik a közértektől távol; szóval, azért nem a Discovery Channelen futó Csupasz túlélők egyik epizódja köszön vissza. De a táborlakóknak kemény 72 órájuk volt, amíg ki nem mentették őket.

Azt nem tudhatjuk, hogy Real Madrid vagy a Paris Saint-Germain sztárjai hogyan fogadták volna ezt a csapatépítő tréninget, és azt sem, hogy amikor a Midtjylland játékosai az elején szembesültek a helyzettel, milyen szavak hagyták el a szájukat. De amikor valaki már túl van egy ilyen kihíváson, akkor okkal büszke magára, hogy megcsinálta, és visszanézve a történtekre ezzel így lehetnek a dánok is. A Midtjylland a nagy kaland utáni első felkészülési meccsen egyébként hazai pályán 4–1-re kikapott a másodosztályú Aalborgtól; szóval, a játékosoknak azért még regenerálódniuk kell...