A Kárpátok Európája

A Kárpátok Európája címmel tartott előadást az Európa Szabadegyetemen Marek Kuchciński, a lengyel Szejm korábbi elnöke. Elmondta, a Kárpátok az Európai Unió legnagyobb biodiverzitású régiója az egész közösségben. Ezen a területen kétezer növény- és állatfaj él. A Kárpátok Európája a sokféleségben való egység nagyszerű példája is: különböző nyelvek, szokások és kultúrák jellemzik. A térségben az együttélés alapja a tolerancia és a mások iránti tisztelet, a régió élete pedig a keresztény értékrendre épül. Közép-Európa lakossága meg akarja őrizni ezeket az értékeket, és egyben a nyugat-európaiakkal egy szinten élni. Ezért a Kárpátok menti országok együttműködésére van szükség. Az elnök beszélt a Kárpátok Európája című konferenciasorozatról, amelynek 2011 óta Lengyelország a főszervezője. A kárpáti régió országainak legfontosabb politikai-gazdasági és eszmei fórumát évente kétszer szervezik meg. Szó volt a Kárpá­tia-stratégiáról, amely hozzájárul a Kárpátok makrorégió-fejlesztési irányainak kialakításához, jövőbeli víziójának tervezéséhez és az első közös fellépések előkészítéséhez. Marek Kuchciński beszélt a Via Carpatia közlekedési folyosóról is, amely

Európa északi és déli határát összekötő legrövidebb útvonal, a Balti-tengertől az Égei-tengerig húzódik. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem elég a fővárosokat összekötő útvonal, a kulturális összeköttetés ugyanilyen fontos.

Néprajzi emlék- és élménypark

Az Európa Szabadegyetem hallgatói megismerhették Kurkó János György grandiózus tervét is. A csíki vállalkozó beszámolt arról, hogy Csíksomlyón szeretne létrehozni egy olyan néprajzi emlék- és élményparkot, amely katalizátora lehet a régiónak. Ugyanakkor fontos oktatási központ is lesz. Tervéhez már megvásárolt egy 6 hektáros területet, az elmúlt több mint egy évtized alatt 100 ezer tárgyat gyűjtött össze, melyek által 117 hagyományos mesterséget mutathatnak be.

A projekt 25 millió euróba kerül, amihez még 17 millió hiányzik.

– hangzott el a lakiteleki előadáson.