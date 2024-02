CNC esztergályos

A CNC esztergályosokra országszerte nagy a kereslet, és ez alól Kecskemét sem jelent kivételt.

A CNC esztergályosok alapvető feladata a különböző alkatrészek megmunkálása forgással vagy vágással, természetesen a CNC-esztergagépek segítségével. Első lépésként beállítják a munkadarabokhoz szükséges paraméterekkel, majd programokat írnak vagy adott esetben módosítanak a CNC vezérlőrendszerében. Ily módon határozzák ugyanis meg az alkatrészek megmunkálásának folyamatát és specifikációit.

A munkadarabok megmunkálása során figyelemmel kísérik a folyamatot, és biztosítják az alkatrészek megfelelő minőségét és méreteit. Az elkészült alkatrészeket végül ellenőrzik és összevetik a specifikációkkal. Mindezek mellett pedig tevékeny szerepet vállalnak a CNC gépek karbantartásában, beleértve például a kenéseket, tisztításokat és alkatrészcseréket is.

CNC marós

A CNC marósok hasonló feladatokat lának el, mint az esztergályosok, ugyanakkor főként maró műveleteket végeznek az alkatrészek megmunkálása során. A gépek beállítása ugyanúgy a feladatkörük egyik legfontosabb részét képezi, azaz programokat írnak vagy módosítanak, majd elvégzik az anyag eltávolítását a munkadarabokról a kívánt alak és méret elérése érdekében. Ezenfelül pedig minőségellenőrzési és karbantartói feladatokat szintén ellátnak, valamint a biztonsági előírások betartása is kiemelt szerepet kap a munkavégzésük során.

Összességében tehát a CNC esztergályosok és a CNC marósok is megkerülhetetlen szereplői az alkatrészgyártásnak. Éppen ezért a pozíciók betöltői versenyképes fizetésre és meggyőző karrierépítési lehetőségekre számíthatnak, akár Kecskeméten is. Az ilyen típusú pozíciók kapcsán ugyanakkor sokrétűek az elvárások. Fontos például a releváns, a CNC gépkezelés területén szerzett képesítés és tapasztalat is. Ugyancsak elengedhetetlen a nagyfokú precizitás és az önállóság, a minőségi és gördülékeny munkavégzés érdekében. Mindemellett pedig rugalmasságra is szükség van, hisz sok helyen többműszakos beosztással kell számolni.