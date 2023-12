A gyár vállalati kultúrájának és egészségügyi stratégiájának alappillére a gyár munkatársainak egészség-megóvása és a betegségek megelőzését segítő kezdeményezések. A vállalat kiemeleten kezeli munkatársai egészségének megőrzését, a gyár területén a kezdetektől fogva önálló egészségügyi szolgálat működik.

Az idei november kiemelten az egészség jegyében telt, ebben ez évben is különböző térítésmentes szűrésekkel, vitaminosztással, védőoltással és tanácsadással támogatták dolgozóik egészségét.

A gyár munkatársai igényelhettek influenza elleni védőoltást, az immunrendszer támogatása érdekében pedig ismételten C-vitamin osztásával járult hozzá a vállalat az egészségük megőrzéséhez.

Az egészségügyi szűrővizsgálatokon felül november hónapban a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítottak az étteremben megvásárolható étel- és italválasztékra is. Újdonságként az étkezési szolgáltató partner is támogatta a novemberi egészséghónapot változatos és izgalmas programokkal. Az egészséghónap folyamán a nagy érdeklődésre való tekintettel az étteremben dietetikus szolgáltatását is igénybe lehetett venni, Szabó Péter és Buday Péter sztárséfek közreműködésével pedig tematikus napokon lehetett részt venni és különféle ételeket kóstolni.

Az évszaknak megfelelően sütőtök és salátafélék, valamint turmix-ok, smoothie-k és zöldségmártogatósok bőséges választéka gondoskodott a változatos, egészséges táplálkozásról.

Nem utolsósorban ez évben is megszervezték az immár hagyományosnak mondható dolgozói véradást a gyárban, mellyel mások életét segítik a véradásra jelentkezők.

A Mercedes-Benz Gyár által nyújtott számtalan juttatásról és kedvezményről, valamint karrierlehetőségekről a www.gyar.mercedes-benz.hu/karrier/aktualis-nyitott-poziciok oldalon tájékozódhatsz.