Kürtösi Zoltán éveken át szenvedett különböző gerinc-, illetve ízületi betegségekben. Akkor még ő sem gondolta volna, hogy ez az út vezet odáig, hogy ma már ő segít ezen betegségekben szenvedőknek. Manuálterapeutaként és csontkovácsként egy újfajta, fájdalommentes manipulációs eljárással dolgozik. Az elmúlt két évben több mint ötezer embernek segített Kiskunfélegyházán saját üzletében, a Zolinho Egészségszigeten.



– Két éve foglalkozik a manuálterápiával. Hogyan került kapcsolatba a csontkovácsolás ezen formájával?

– 33 éves vagyok, de már sajnos rengeteg betegségen átestem. Saját egészségügyi problémáim vezettek odáig, hogy megismerkedtem Vékás Mihállyal, aki Angliában, az Oxfordi Egyetemen sajátította el ezt a módszert. Előtte azonban orvosok sokaságánál jártam, műteni akartak, mivel ebbe nem akartam belemenni, még legalább húsz különböző magyar csontkovácsot is felkerestem. Senki nem ért el nálam tartós javulást, ráadásul a legtöbbször az empátia is hiányzott belőlük. Rengeteg fájdalmat átéltem, majdnem lebénultam, amikor 2019-ben Vékás Mihály néhány kezelés után visszaadta fájdalommentes komfortos napjaimat. Misi azonnal tudta, mi a problémám. Hiába voltak MR-felvételek, különböző vizsgálati eredmények, a valódi problémámat egyedül ő tudta feltárni. Annyira magával ragadott az általa végzett terápia, úgy éreztem, ezt én is szeretném megtanulni, hogy segíthessek másokon.



– Teljesen a nulláról kezdte?

– Gépészmérnöki diplomával rendelkezem, korábban nem foglalkoztam alternatív gyógymódokkal. Ugyanakkor a saját betegségeim kapcsán már eléggé képben voltam az anatómiát tekintve. Ez némi előnyt jelentett. Kilenc hónapon át végeztem a tanulmányaimat, de azóta is folyamatosan képzem magam. Vékás Mihály nagyszerű tanár, mind a mai napig jó kapcsolatot ápolunk. 2020 nyarától fogadok pácienseket.



– Miben más ez a módszer?

– Az én esetemben el kell felejteni, amit az ember a csontkovácsolásról gondol, tud vagy hallott. Ha csontkovács, akkor az biztos fáj. Az általam végzett Monoszegmentális ízületi manipuláció során nem generálódik fájdalom, mivel egy helyen egy ízületet manipulálok. Kis kötőszöveti előfeszítést követően egy rövid amplitúdóval elbillentem a degeneratív ízületi szegmenst. Azért biztonságos, mivel két kézzel dolgozom, minden esetben a manipulálandó szegmens meg van támasztva, így nem tudok rossz mozdulatot végezni az ízületre. Ezzel szemben a hagyományos csontkovácsolás egyszerre több ízületi szegmenst manipulál egy nagy amplitúdós mozdulattal. Amiben még mindenképpen más, az az, hogy a kezelések előtt neurológiai teszteket, azaz myotom teszteket, reflexvizsgálatokat végzek. Ennek célja, hogy teljes pontossággal tudjam, hol a probléma gyökere. Ha ezt sikerült diagnosztizálni, elegendő egyetlen pontnál elvégezni a manipulációt, hogy felesleges mozdulatokkal ne irritáljam pácienseimet. Bármily hihetetlenül hangzik, de gyakran a tesztelés tovább tart, mint maga a kezelés. A manuálterápia mellett sok más eszköz segíti munkámat: dinamikus köpölyözés, triggerpontkezelés, mélyizomlazítás, agyi manipuláción alapuló masszázstechnikák.



– Milyen betegségekkel keresik fel legtöbbször?

– Elsősorban ízületi bántalmakkal érkeznek pácienseim, de hatékonyan kezeltem már porckorongsérv által generált fájdalmakat, különböző szindrómákat, stroke utáni izomfunkció-zavarokat. Gyakran régóta fennálló problémával keresnek fel, melyre az orvosok által adott injekciók csak ideig-óráig segítenek. Ami érthető is, hiszen akkor csak a tünetet kezelik és nem a probléma gyökerét keresik meg. Én a manuálterápiával pontosan a gyökérokot szüntetem meg.



– Milyen tapasztalatokról adnak számot páciensei?

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, egymásnak ajánlanak a vendégek és páciensek. Munkámat egyre több háziorvos és reumatológus ismeri el, és küld hozzám pácienst. Az elmúlt közel két évben több mint ötezer embernek tudtam segíteni. Hetente 40-45 embert tudok fogadni, akik már nemcsak Kiskunfélegyházáról és környékéről, hanem az ország minden részéről érkeznek. Csak hétköznapokon dolgozom, de kivételes esetekben hétvégén is segítek. Gondolok itt sürgős, akut problémákra. A magam példáján tudom, milyen iszonyatos fájdalmak között lenni. A várólistám lehetővé teszi a nagyobb fájdalomban szenvedők azonnali fogadását.



– Minden esetben tud segíteni?

– A legtöbbször igen, de ha mégsem, akkor a megfelelő szakemberhez tovább irányítom a beteget.



– Gyerekeket is kezel?

– Igen, hároméves kortól. Felső korhatár azonban nincs, eddig 89 éves volt a legidősebb betegem. Kezeléseim többségét azonnali sikerorientáltság jellemzi, például ideggyöki kompresszió megszüntetése. Célom mindenkor a fájdalom kiváltó okának megtalálása, megszüntetése.



– Az empátiája nemcsak ebben a gesztusban érzékelhető, hiszen az önzetlen segítségnyújtás szintén az élete, a munkája része. Miért tartja fontosnak a jótékonykodást?

– Rendkívül nehéz gyermekkorom volt, nagy szegénységben, szeretethiányban nőttem fel. Fülöpjakab, ahol laktunk, egy nagyon összetartó közösség mind a mai napig, ahol megkaptuk gyerekkoromban az önzetlen segítséget. Mindig jó szívvel gondolok vissza arra a sok kedves emberre, aki szívén viselte sorsunkat. Mindig úgy éreztem, egyszer még szeretném meghálálni azt a sok-sok szeretetet, jóságot, amit kaptunk, ami segített elviselni a nehéz életkörülményeinket. Amikor elsajátítottam a manuálterápiát, úgy éreztem, végre én is adhatok másoknak. Ezért, amikor csak tehetem, önzetlenül segítek. Például a városban ingyenesen fogadom azokat a tűzoltókat, rendőröket és mentősöket, akiknek akut ízületi problémája, fájdalma van. Emellett anyagilag is támogatok beteg gyerekeket, a gyógyításukhoz hozzájárulva.



– Honnan ered a Zolinho Egészségsziget név ötlete?

– Nagy futballrajongóként, egykori játékosként és Ronaldinho-fanként a Zoli névből kreáltam a Zolinho-t. Az egészségszigettel pedig sugallni szeretném a belőlem áradó empátiát, nyugalmat, mely egy olyan hellyel párosul, ahol gyógyulhatnak, feltöltődhetnek a páciensek.



– Ma már családos ember. Sikerült maga mögött hagynia a nehéz múltat?

– A gyermekkorom fájdalmait sosem felejtem el, de ma már a saját családomra koncentrálhatok. Nagyon családcentrikus, családszerető ember vagyok. A feleségem csodálatos, nagy támaszom volt a betegségeim során, és támogatott abban is, hogy a mérnöki pályát manuálterápiára váltsam. Van egy gyönyörű, hároméves kisfiunk, aki – nagy örömömre – már most érdeklődik a munkám iránt. Nem olyan régen visszaköltöztünk Fülöpjakabra, ahol jelenleg is boldogságban és szeretetben élünk!

Zolinho Egészségsziget

CSONTKOVÁCS® Manuàlterapeuta

SMT® Sport Manuálterapeuta

Ha hasonló problémákkal küzdenek, a Zolinho Egészségsziget Facebook-oldalán megtalálják azt az időpontfoglalási rendszert, ahol gyorsan, pontosan tudnak kezelési időpontot regisztrálni, de Kürtösi Zoltán természetesen a sürgős esetekre is fel van készülve. Két vendég között tud fogadni olyan pácienseket, akik azonnali segítségre szorulnak fájdalmaik miatt. Az online felület mellett telefonon is elérhető a szakember, a 70/949-1852-es számon. Üzlete Kiskunfélegyházán, a Batthyány utca 10. szám alatt található.