Romló közbiztonság 3 órája

Kiskorú bűnelkövetők tartják rettegésben a franciákat

Az elmúlt hetekben több városban is olyan bűncselekmények történtek, amelyeket kiskorúak követtek el, volt lopás, szexuális zaklatás és késelés is, az elkövetők között voltak kísérő nélküli kiskorú migránsok is. A kiskorú külföldi bűnelkövetők a fővárosban is egyre aktívabbak és egészen fiatalok is vannak köztük – írja a V4NA.

Magukat kísérő nélküli kiskorúaknak mondó illegális bevándorlók tábora egy Szajna-híd alatt, a Párizs környéki Ivry-sur-Seine-ben 2022. november 17-én Forrás: MTI/EPA Fotós: Christophe Petit Tesson

Óriási gondok vannak a francia közbiztonsággal és az elkövetők is egyre fiatalabbak, kiskamaszok is vannak köztük. Több nagyvárosban is fiatal és kiskorú bűnözők garázdálkodnak, általában bandába verődve, csoportosan követnek el különféle bűncselekményeket. A zöldpárti vezetésű Lyon a harmadik legveszélyesebb francia város Párizs és Marseille után, és bár a minap a városvezetés rászánta magát, hogy térfigyelő kamerákat telepítsen a város hírhedt no-go zónájába, a bűnözők továbbra is aktívan tevékenykednek. A BFMTV arról számolt be, hogy négy tinédzsert vett őrizetbe a rendőrség, akik szexuálisan zaklattak és megloptak két kocogó nőt a 7. kerületben lévő Blandan Parkban. Az áldozatok elmondása alapján a 13 éves kamaszok először fogdosták őket, majd ellopták mobiltelefonjukat és fejhallgatójukat. Az egyik fiú a helyszínre érkező rendőrök láttán elmenekült, de később önként jelentkezett a rendőrségen, és bevallotta, hogy mit tett. A kamaszok ügyében a fiatalkorúak bírósága döntött, bírósági felügyelet alá helyezték őket – írja a V4NA.

A hírügynökség cikke szerint a fentinél azonban jóval súlyosabb bűncselekmény is történt az elmúlt időszakban, amit szintén fiatalok követtek el. Az Actu.fr értesülései szerint három fiatal esett áldozatul egy szintén három főből álló bandának, a támadók cigarettát kértek áldozataiktól, de nem elégedtek meg a felajánlott egy dobozzal, ezért tovább követelőztek, majd a náluk lévő késsel lesújtottak, az egyik támadó többször lábon szúrt három 20 és 22 év közötti fiatalt. A tettesek autóval elmenekültek a helyszínről, de nem sokkal később elkapták őket a rendőrök. A három fiatal közül ketten még kiskorúak, 15 és 16 évesek, a legfiatalabb elkövető beismerte, hogy ő késelte meg az áldozatokat. Mindhármuknak bíróság előtt kell felelniük fegyverrel elkövetett kényszerítés miatt.

A V4NA cikke szerint az ország déli részén lévő Montpellier-ben is egyre több olyan bűneset történik, amelyeket kiskorúak követnek el, köztük feltűnően sokan vannak az úgynevezett kísérő nélküli kiskorúak, akik vagy ténylegesen 18 év alattiak, vagy csak annak mondják magukat, hogy tetten érés esetén enyhébb legyen a büntetésük. Az Actu.fr írt róla, hogy az utóbbi hetekben több betörést és lopást is kiskorú, illetve fiatal migránsok követtek el. A város Saint-Martin nevű negyedében egy fiatal feszítővassal próbált betörni egy lakásba, a rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt, akiről kiderült, hogy egy 17 éves marokkói állampolgárságú hajléktalan kísérő nélküli kiskorú, aki a hatóságoknak azt mondta, hogy azért akart betörni az ingatlanba, hogy fedél legyen a feje fölött.

A városban más, migránsok által elkövetett betörés is történt a napokban: hárman egy villába próbáltak meg behatolni a kertvárosi Aubes nevű kerületben. Egy helyi lakos riasztotta a rendőröket, amikor zajt hallott a kertből, a balfácán betörők pedig annyira megzavarodtak a kiérkező egyenruhások láttán, hogy menekülés közben beleestek a medencébe. A rendőrök két elkövetőt vettek őrizetbe, mindketten 27 éves marokkói állampolgárságú személyek, akiknek nincs franciaországi állandó lakcímük. A cikkből az is kiderül, hogy a két férfi illegális bevándorló és a hatóságok kiutasítási határozatot bocsátottak ki ellenük, ám azt egyelőre nem lehet végrehajtani, mivel a bírósági tárgyalásuk csak április 13-án lesz. A kiskorúak által elkövetett bűncselekmények tehát rendkívüli mértékben megugrottak Franciaországban és nem kivétel ezalól a főváros sem. Amint arról a hírügynökség korábban beszámolt, Párizsban a 2020-ban elkövetett betörések 30 százalékát, a zsebtolvajlások 44 százalékát, valamint az erőszakos rablások 32 százalékát kísérő nélküli kiskorú bevándorlók követték el. Ami a betöréseket illeti, míg 2016-ban az ilyen jellegű bűncselekményeknek mindössze 3 százalékáért feleltek a kiskorú migránsok, addig ez a szám 2020-ban már 29 százalék volt, ami csaknem tízszeres növekedést jelent. Erős emelkedés volt az erőszakos lopások esetében is, 2016-ban az erőszakos lopások 8 százalékát kísérő nélküli kiskorú bevándorlók követték el, 2020-ban pedig ez az arány már 27 százalék volt, ami négyszeres növekedés. A tetten ért fiatalok rendszeresen ellenszegülnek a hatóságok intézkedéseinek, amikor állami gondozásba akarják őket venni, különösen az oktatást utasítják vissza.

Egy parlamenti jelentésből kiderül, hogy a kísérő nélküli kiskorúak által okozott bűncselekmények elkövetői a legtöbb esetben valamelyik észak-afrikai országból származnak, elsősorban Algériából és Marokkóból. Különösen igaz ez a főváros környékére, a rendőrség 2020-as nyilvántartása alapján a párizsi agglomerációban tevékenykedő kísérő nélküli kiskorú bűnelkövetők 77 százaléka marokkói vagy algériai származású. A párizsi ügyészség felhívja rá a figyelmet, hogy a bűnelkövető kiskorúak között vannak egészen fiatal, 8 és 13 év közötti gyerekek is. A kísérő nélküli kiskorúak többsége azonban ennél idősebb, a 2020-ban fiatalkorúak bírósága elé állított bűnelkövető kísérő nélküli kiskorú migránsok háromnegyede 16 vagy 17 éves volt – írja a nemzetközi hírügynökség. Az eredeti cikket ITT lehet elolvasni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!