Miközben a Városháza-gate kapcsán a rendőrség 14 feljelentés alapján egyebek mellett csalás, vesztegetés és hűtlen kezelés miatt nyomoz, s már a főjegyzőnél és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnél is házkutatást tartottak, az elfogulatlanságát hangoztató baloldali média szerint még csak ügy sincs - emlékeztet a Magyar Nemzet. Hiába beszéltek arról a főváros vezetéséhez kötődő szereplők az Anonymus által közzétett felvételeken, hogy a fővárosi ingatlanvagyont korrupciós módon, egyfajta jutalékos rendszerben árusítják ki, és hiába mutatott be a botrányos ingatlanügyletekről először beszámoló Index még egy szerződést is, amellyel az ügyletekben központi szerepet játszó Berki Zsolt bízott meg egy ingatlanirodát a Városháza értékesítésével.

Széllel szemben

A baloldali lapok minderről szinte semmit sem közöltek, hanem – a feltárt anyagokkal és az azokkal kapcsolatban jogosan felmerülő kérdésekkel mit sem törődve – a főváros baloldali vezetését védték, és a Fideszt vádolták egy „látszatügy” generálásával.

A legnagyobb elánnal és a tények iránti legkisebb érzékenységgel talán az Ezalényeg.hu nevű balliberális propagandaportál sietett Karácsony Gergelyék segítségére.

Az ifjabb Páva Zoltánnak, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tanácsadójának a tulajdonában álló portálon nemes egyszerűséggel úgy fogalmaztak, hogy „nincs ilyen ügy”, valamint, hogy „a fideszes média ismét hatalmas öngólt lőtt. Karácsony Gergelyt próbálták feketíteni, de saját magukból csináltak hülyét a fideszes propagandisták.” Emellett tényként említették, hogy „Karácsony semmilyen ingatlanirodának nem adott megbízást az épület eladására”.

A témában megjelent november 8-i cikküket egy másik követte november 19-én, amikorra már több újabb felvétel is napvilágra került, s a Városháza-gate országos botránnyá dagadt. Az Ezalényeg.hu mégsem változtatott a narratíváján, továbbra is álhírnek nevezték a Városháza tervezett eladásáról szóló cikkeket. Bajnai Gordonnak a felvételeken elhangzó szavait – amelyekből az derült ki, hogy egyfajta közvetítői szerepet játszott a Városháza tervezett eladásában – negligálták, miközben a baloldali exminiszterelnök Facebookon közzétett magyarázkodását úgy értékelték, hogy: „Bajnai inasba rakta a fideszes álhírgyártókat. Visszafele sült el az újabb fideszes gyűlöletkampány.”

„A Fidesz a hibás!”

A HírHugó a Városháza-gate első, Indexen megjelent cikkére úgy reagált, hogy „egy ordas nagy kamu a Városháza eladása” és „Karácsony Gergely eléggé világosan cáfol”. Az Ezalényeg.hu-hoz hasonlóan kizárólag a főpolgármester kijelentéseire támaszkodtak. Az MSZP-s Korózs Lajos hírhedt álmentős kamuvideójáról elhíresült Hírklikken a DK-s Dávid Ferenc szerkesztői profillal írt november 5-i cikkében érthetetlen módon a Fidesz pártigazgatóját támadta: „Kubatov kamuzik! […] Ez aztán a hír. A Kubatov által liberálisnak minősített Index […] árnyékra vetődött, hiszen csak egy hiteltelen papírdarabot volt képes előbányászni, amelyen két versenypiaci cég kötött megállapodást.” Egy több mint húsz nappal későbbi cikkben a szocialisták kézi vezérlése alatt álló lap szerzője úgy vélte, hogy a „kormány csak elhitetni akarta, hogy Bajnainak szerepe lenne a Városháza tervezett eladásában, holott ilyen ügy nincs is, hiszen Karácsony már cáfolta”. Megjegyzendő, hogy Karácsony valójában semmit sem cáfolt, csak tagadott.

A Népszava november elején „nem létező eladási ügyként” írt az alakuló Városháza-botrányról, s a hónap végén a balliberális lapban is publikáló Németh Péter még mindig úgy vélte, hogy semmi sem történt, „csak emberek beszélgettek”. Mintegy mellékes részletként, amelyből semmilyen konzekvenciát nem kell levonni, hozzátette: „és – ha jól értem – még a Városháza eladása is szóba került”.

Ugyancsak november végén, vagyis amikor már vaskos bizonyítékhalmaz volt szembeállítható Karácsonyék szavaival, a Hvg.hu arról értekezett, hogy „a Városháza eladása körüli játszma a lényegét tekintve tipikus álhír”. Úgy vélték, hogy „nem a tény, hanem a habosítás adta a témát”, s szerintük Bajnai Gordonnak „érdemben semmi köze nem volt az ügyhöz”, s csak a „játszma közelébe rángatták”.

Eladó a világ

Nagyjából ugyanebben az időben a Jelen nevű portál a Horn Gábor által már megpendített szál mentén kezdte értelmezni az ingatlanbotrányt. Az egykori SZDSZ-es államtitkárhoz hasonlóan a baloldali híroldal is úgy vélte, hogy „miért is ne gondolkodhatna úgy a főváros, hogy adott esetben eladja a Városháza céljaira eleve és mindenki által köztudottan alkalmatlan épületet”. Mindemellett mégis fontosnak tartották (tényként) leírni, hogy Karácsony nem akarja értékesíteni a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttest.

Szintén november végén a Magyar Narancs tudni vélte, hogy „egyelőre senki nem akar eladni semmit”, s szerintük „titokban nem is tudna”. Az Anonymus felvételeit részletesen, háttérrel bemutató sajtótermékekről pedig egyszerűen azt állították, hogy Karácsonyt és néhány munkatársát akarják „bemocskolni”.

A Városháza-gate-ről a múlt hónap végén két hosszabb cikket is közlő Telex mindössze azt a következtetést vonta le, hogy „Karácsony és Bajnai berángatása az eseményekbe láthatóan politikai célja a hangfelvételek szivárogtatójának”. Ironikus, hogy még azért is a Városháza-gate-ről érdemben tudósító sajtót hibáztatták, hogy Karácsony Gergely önmagával keveredett ellentmondásba. Ahelyett tehát, hogy a főpolgármesteren kérték volna számon, miért hazudott több kérdésben is az ügy kirobbanása óta, azt sérelmezték, hogy a témával foglalkozó lapok sorjában, lépésről lépésre göngyölítették fel a nagyszabású ingatlanbotrányt, és nem egyszerre terítették ki minden kártyájukat, mivel így kellemetlen helyzetbe hozták a hazugságspirálba keveredő Karácsonyt. „Az első írás a főpolgármester számára állított csapda volt: tagadja csak le az épület eladási szándékát, hogy aztán a második cikkel beleverhessék az orrát a hazugságba. Ismert módszer ez a politikai motivációjú, lépésről lépésre felépített médiakampányoknál, hagyományos újságírói módszerekkel dolgozó szerkesztőségekre viszont nem jellemző, hogy így dolgozzák fel az anyagokat” – írták.

Mint korábban beszámoltunk róla: az Anonymus által november eleje óta megosztott felvételeken a baloldalhoz szorosan kötődő Gansperger Gyula egykori Wallis-vezér részletesen beszélt arról, hogy

egyfajta jutalékos rendszerben, korrupciós módon árusítják ki a fővárosi ingatlanvagyont.

Elmondása szerint az ő cége is vásárolt egy nagytétényi ingatlant, amelyre tízszázaléknyi kenőpénz fejében testre szabott pályázatot írtak ki. Az úgynevezett jutalékos rendszerben nagyüzemi módon verhették dobra fű alatt a fővárosi ingatlanvagyont.

A Gansperger által megemlített több mint egytucatnyi ingatlan között szerepelt a Mocsárosdűlő is, ahova iroda- és lakóépületekből álló gigaprojektet terveztek megvalósítani. A felvételek alapján a jutalékos rendszer szálai egészen a főváros vezetéséig értek, hiszen Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes foghatta össze annak működését. A vevőket pedig az a Berki Zsolt hajthatta fel, akinek a testvére, Berki József Kiss Ambrussal egy időben dolgozott Kiss Péter néhai MSZP-s miniszter mellett. Maga Bajnai Gordon a hangfelvételeken hallható szavai szerint egyfajta közvetítői szerepet játszhatott. Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő ugyancsak több hangfelvételen is megszólaló vezetője pedig azt ismertette a beszélgetőpartnereivel, hogy milyen tervek vannak a Városháza eladására, amiről elmondása szerint a főváros vezetése is tudott.

