A hét ingatlana 2 órája

Parkosított kert, és leírhatatlan mennyiségű extra egy Kecskeméti ingatlanban

A 2005-ben prémium minőségben épült ingatlan tulajdonosai mindenre gondoltak, ami luxus. A közel háromezer négyzetméteres, gyönyörűen parkosított telken álló 2 szintes családi ház saját wellness részleggel rendelkezik. Az udvaron a hatalmas szaletli mellett téliesített medence is helyett kapott. Van játszótér, sütögető és két faház is, emellett annyi ízléses és igényes kiegészítő, amit még felsorolni is nehéz.

„Kecskemét településen kínálunk eladásra egy 2 854 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 2 szintes, 300 négyzetméteres hasznos alapterületű családi házat, amiben 2 + 4 szoba található, gázkazán fűtéssel és udvarra néző kilátással rendelkező luxus állapotú ingatlan. Az ingatlan építésének éve 2005. A parkolás teremgarázsban megoldott. Sikeres adás-vétel esetén már 1 hónapon belül birtokba is vehető. Megjegyzés: Az ingatlan prémium minőségben épült 2005-ben, tulajdonosai mindenre gondoltak, ami luxus. A szuterénben kialakításra került a saját wellness részleg, mely infraszauna, jakuzzi, társalgó, 2 hálószoba, és 1 nagy méretű dupla garázst tartalmaz. Minden magas minőségű, igényes anyagokból készült. A földszinten tágas konyha kamrával, nappali és étkező, 1 nagyobb és 1 kisebb szoba, gardrob, háztartási helység, fürdőszoba és tágas terasz található, amely téliesített, klimatizált. A telek gyönyörűen parkosított, automata öntözővel felszerelt. Az udvaron 60 négyzetméteres zárt szaletli mellett egy 10 méter x 5.5 méter x 1.80 méter medence is helyett kapott, mely fedele mozgatható, téliesíthető. A kert hátsó részén játszótér, sütögető és 2 faház és 1 tárolóház kapott helyet. Az ingatlanban számos egyedi megoldás, ízléses és igényes kiegészítő beépítésére került, melyeket felsorolni egy hirdetési szövegben szinte képtelenség.” További házak és otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

