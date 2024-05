A három bajnokaspiráns közül a Tiszakécske II. van a legkedvezőbb helyzetben, lévén Bagi Gábor csapata az éllovas, egy pont előnnyel a Kunbajához, három pont előnnyel a Soltvadkerthez képest. A Kécske II. akár bajnok is lehet a 29. forduló után, amennyiben legyőzi a Vadkertet, és közben a Kunbaja nem szerez pontot a hazai meccsén.

A tiszakécskei Káli Tibor (fekete mezben) a TLC II. lajosmizsei találkozóján

Fotó: Szentirmay Tamás

– A mérkőzés élvezeti értékéből nem veszít semmit, hogy a Vadkert az elmúlt fordulóban döntetlent játszott, mert ezzel nekik még élesebbé vált a kécskei mérkőzés, ha el akarják érni a céljukat – elemezte a helyzetet Bagi Gábor, a kécskeiek technikai vezetője. – Nekünk meg eddig is éles volt, mert mindig attól a csapattól várják, hogy hibázzon, amelyik elöl van. Ezen a meccsen a döntetlen egyik csapatnak sem jó, így a támadófoci lesz előnyben. Szeretnénk azt, hogy Káli Tibi újra gólkirály legyen, de ki merem jelenteni, hogy a bajnoki címért odaadná a gólkirályi címet. Tavaly gólkirály volt, akkor most legyen bajnok, persze lehet mind a kettő is egyszerre. Az idősebb játékosaink közül soknak nincs bajnoki címe. Mi utoljára 2017-ben nyertünk bajnokságot a megye egyben. Most újra megérett a csapat arra, hogy ezt elérje, mert olyan teljesítmény van mögöttünk, amire már csak a koronát kellene feltenni. Még nem a mostani találkozón fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, hanem az utolsó fordulóban. A tavaszi szezon kezdete előtt hétpontos hátrányban voltunk a Vadkerttel, öttel pedig a Kunbajával szemben. Akkor senki sem gondolta volna azt, hogy két fordulóval a bajnokság befejezése előtt mi leszünk elöl. Nem volt még olyan sorozatunk, hogy tizennyolc mérkőzés után veretlenek legyünk. Én például még soha nem nyertem Kiskunfélegyházán, de olyan sem volt még, hogy oda-vissza legyőzzük őket. Ebben a bajnokságban öt csapat is van, amelyik hazai pályán és idegenben is kiegyensúlyozottan tud teljesíteni. Mellettük van ugyanannyi, amelyik az első öt gárdára veszélyes lehet. Egyetlen mérkőzésen sem lehet biztosra menni. Ettől függetlenül nekünk hozni kell a mérkőzéseinket és nem kell másokkal foglalkozni. Az kellemes meglepetés lenne, ha már a hétvégén eldőlne minden, de erre kicsi az esély – jelentette ki Bagi Gábor.

Nem kevés fordulót töltött a Soltvadkerti TE a tabella élén, viszont a múlt heti, Kiskőrös elleni mérkőzés után – amely döntetlenre végződött, és amelyet követően két fordulóval a zárás előtt a 3. helyen áll a csapat – a gárda vezetőedzője, Molnár László az emlékezetesre sikerült csata hevében úgy nyilatkozott, hogy Vadkerten az utolsó két körben már elsősorban arra koncentrálnak, hogy sikerüljön az érmet érő helyet megtartani.

A soltvadkerti Plichta Dominik

Fotó: Pozsgai Ákos

– Annyiban pontosítanék, hogy az eddig eltelt huszonnyolc fordulóból huszonhét fordulóban végig dobogón álltunk, és tizenhárom fordulót követően vezettük a tabellát, így nyilván rosszul esne, ha a végén lecsúsznánk a dobogóról – nyilatkozta a vadkertiek mestere. – De nem csak azért, mert jó lenne erről a szép idényről érem formájában egy szép emlék mindenkinek, akinek köze van a sikerhez, hanem azért is, mert a dobogón kell végeznünk ahhoz, hogy az NB III.-as tagságért vívott rájátszásban részt vehessünk. Ha ugyanis nem az első három között zárunk, akkor az elúszik. Emiatt aztán nekünk az a legfontosabb, hogy a következő két fordulóban legalább ugyanannyi pontot szerezzünk, mint ahány pontot a Jánoshalma képes szerezni most szombaton a Kecskeméti LC ellen. (A Jánoshalma az utolsó fordulóban szabadnapos) Mert ha az sikerül, akkor biztosan dobogósok vagyunk. Ez az alap célkitűzésünk. Ha ennél többet akarunk, akkor Tiszakécskén győznünk kell, máskülönben esélytelenek vagyunk arra, hogy a harmadiknál jobb helyen végezzünk. Egy kécskei döntetlennel pedig a Kunbajának tudjuk kiharcolni a lehetőséget a bajnoki cím kivívására. Az utolsó előtti forduló tétje a számunkra az, hogy egy kécskei győzelemmel nyitva maradna a bajnoki címért folyó verseny, ám a legfontosabb az, hogy a dobogón maradjunk, hogy az NB III. felé is nyitva maradjon a kapu. Azzal, hogy a tiszakécskei mérkőzés pokolian nehéz lesz, tisztában vagyunk. Ezzel együtt igyekszünk majd győzelemre játszani, hiszen az a mi játékunk, de az alapvető célkitűzésünket a zárófordulóban is elérhetjük. Az sem lesz könnyű feladat, hiszen a Kalocsa érkezik hozzánk. Visszatérve a kécskei rangadóra, gyakorlatilag a teljes keret rendelkezésemre áll, kivéve az első számú kapust, Eifert Jánost, ugyanis a hétvégén, a Kiskőrös elleni mérkőzésen kiállították. Ő tehát biztosan fog hiányozni, és nagyon fog hiányozni Kécskén. Mindent el fogunk követni a hétvégén, de tudjuk, hogy az alapvető célkitűzésünket már összesen három pont megszerzésével is elérhetjük, és ennek megszerzésére még két alkalmunk maradt az idei bajnokságban.