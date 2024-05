Az eddigi mérkőzésekhez hasonlóan most is nagy iramot diktáltak a csapatok a bajnoki döntő harmadik felvonásán. Az első nagyobb lehetőség a ScoreGoal előtt adódott, majd egy szöglet után Rigónak kellett bravúrt bemutatnia. A komoly fizikális küzdelem faultokban is megmutatkozott, nem kímélték egymást a játékosok. A 6. percben aztán egy eladott labdából iramodhatott meg a Haladás, és megszerezték a vezetést, 1-0. Nem sokkal később Vatamaniuc növelte az előnyt, 2-0. Kecskeméti időkérés után Hadházi brutális belépővel tarolta le Haászt, villant a sárga lapos figyelmeztetés teljesen jogosan. Feljavult támadásban a vendég együttes, az egyik akció közben Vas késett el, és kapott ő is sárgát, majd reklamált hevesen, de ez nem hatotta meg a játékvezetőket. Hajmási kapta a labdát Rutaitól, lövése a kapufán csattant. A másik térfélen Suscsák lőhetett, de blokkolni tudták kísérletét. Birót öklelte fel Henrique, és az első meccsen mesterhármasig jutó kecskeméti ápolásra is szorult. A félidő utolsó pillanatai Dróth fejesét védte Krajcsi lábbal, majd a szöglet után véget ért az első játékrész.

A ScoreGoal ezúttal nem tudott bravúrt elérni idegenben

Fotó: Cseh Gábor

Fekete küldte kapura a labdát a második félidő legelején, de végül komolyabb veszélyt nem jelentett a próbálkozás. Igyekezett nyomást gyakorolni ellenfelére az SG Kecskemét, ám az agresszív védekezést feltörni nem sikerült. A 27. percben Alasztics bődületes hibát vétett, a labdára Fekete csapott le, és egy gólra csökkentette a differenciát, 2-1. Dróth próbálkozásai jelentettek aztán veszélyt Rigó kapujára, ám kiválóan helytállt a hírös városi kapus. Két minutummal később Vatamaniuc kapott jó ütemű labdát, és lövése ha szerencsével is, de utat talált a hálóba, 3-1. Rögtön a középkezdés után Biró bökött alá a labdának, a kapufa segítette ki a szombathelyieket. Suscsák kapott sárgát, holott állt egy helyben, miközben őt döntötték fel. A nagy iram több pontatlanságot szült, Luiggi Longo viszont a 33. minutumban már nem hibázott, 4-1. Időt kért a kecskeméti stáb, és Krajcsit mezőnybe tolva igyekeztek zárkózni. Pál került helyzetbe két alkalommal is, de Alasztics eszén nem tudott túljárni a kecskeméti csapatkapitány. Az utolsó három percre kapusukat lehozva támadtak a kék oroszlánok, törekvéseik viszont nem jártak sikerrel. Az eredmény nem változott, így visszavette a Haladás a pályaelőnyt, 2-1-re vezet az egyik fél három győzelméig tartó párharcban. Folytatás hétfőn 20 órakor a Messzi István Sportcsarnokban következik, ahol nem hibázhat a Kecskemét, ha tovább akarja folytatni a párharcot.

Sok volt a hiba a ScoreGoal oldalán

– A Haladás megérdemelten nyert. Bajnoki döntőben nem szabad ilyen hibákat véteni, főleg védekezésben. Ezeket kell kiküszöbölnünk hétfőre, és hazai közönség előtt megmutatni legjobb arcunkat. A kihívás még nagyobb lesz, ugyanis Suscsák a semmiért kapott sárgát. Ez volt az ötödik neki a rájátszásban, így nem játszhat majd. Sok nehéz helyzetet megoldottunk már ebben a szezonban, most is arra fogunk törekedni, hogy megoldást találjunk. A csapatomra büszke vagyok, mert elképesztően harcoltak a végsőkig ma is. A kecskeméti sportbarátok is büszkék lehetnek rájuk, ezért kérem őket, hogy hétfőn jöjjenek ki 20 órakor a Messzi István Sportcsarnokba, és támogassák a fiúkat – értékelt Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója.

Haladás VSE– SG Kecskemét Futsal 4–1 (2–0)

Szombathely. V: Czene-Joó (Wittner, Kovács G.)

HVSE: Alasztics - Dróth, Diniz, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Csere: Homlok, Kovács, Szalmás, Longo, Hajmási, Sipos, Körmendy, Vas, Rutai. Vezetőedző: Felipe Ferraz

SGK: Rigó - Biró, Pál, Haász, Fekete. Csere: Krajcsi, Lehotai, Hajnal, Bencsik, Kajtár, Suscsák, Nádudvari, Tomic, Szabó. Sportigazgató: Marko Gavrilovic

Gól: Vas (6.), Vatamaniuc-Bartha (7., 29.), Longo (33.) ill. Fekete (27.)