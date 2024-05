Virágh Ferenc Fadgyas Tamás, Derekas Zoltán és Mihajlo Meszhi játékára számíthatott túlkorosként a fiatal NB I-es kerettagok mellett. Kitűnően indult a mérkőzés, hiszen már a 2. percben sikerült megszerezni a vezetést, Szamosi beadása Soós lábáról pattant a saját kapujába (1-0). A folytatásban is masszív kecskeméti fölény jellemezte a találkozót, megvoltak a lehetőségek is, melyek közül végül Meszhi váltott gólra egyet a 21. percben, amikor Kovács lapos beadására érkezett. A 27. percben kitűnő kontrát vezettek végig, Zoltán önzetlen volt a végén, így Artner tiszta ziccert válthatott gólra (3-0). Fordulás után sem változott a játék képe, egy perc sem telt el, amikor Szamosi jobbal kilőtte 16 méterről a bal alsót a kapufa érintésével (4-0). Két perc alatt újabb két hazai gól született, mindkettőt Zoltán készítette elő, Derekas és Kovács pedig nem is hibázott a végén. A 7-0-os végeredményt Goretich állította be, aki több védő között fűzte be magát, majd a rövidbe lőtt ballal.

Artner Dávid a KTE II. harmadik gólját lövi

Fotó: Nyitray András

– Nagyon nagy szükségünk volt erre a három pontra, örülök, hogy sikerült is megszereznünk. Meglátjuk, hogy a végén majd mire lesz elég. Csak gratulálni tudok a srácoknak, mert úgy álltak bele játékban és mentalitásban is ebbe a meccsbe, ahogy arra szükség volt a győzelemhez – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

Kecskeméti TE II. – Füzesgyarmat 7-0 (3-0)

Kecskemét. 150 néző. V: Molnár R. (Szabó R., Dudás)

KTE II.: Fadgyas – Hatvani (Bodor 62.), Artner (Majoros 76.), Zoltán (Kovács P. 80.), Derekas, Kovács K., Polyák, Meszhi, Jászai-Deák, Molnár M. (Ádelhardt 80.), Szamosi (Goretich 62.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Füzesgyarmat: Zsibrita – Mező (Jámbor 79.), Kis (Pákozdi 79.), Schmidt, Szabó B. (Kurucz 79.), Pinte, Bódis, Soós, Csáki (Béres 46.), Hadnagy. Vezetőedző: Szabados Tamás

Gól: Soós (2. – öngól), Meszhi (21.), Artner (27.), Szamosi (46.), Kovács (60.), Derekas (62.), Goretich (66.)