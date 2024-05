A Közép csoportban bajnokavatásra készült a Kaskantyú. Az eredeti forgatókönyv az volt, hogy mindenképpen le kell győzniük ahhoz a Balotaszállást, hogy a mérkőzés után már ünnepelhessenek, az élet azonban úgy hozta, hogy már bajnokként fogadták a Balotaszállást. A Tabdi pénteken bejelentette a visszalépését, így az eredményeit törölték, és ennek köszönhetően – miután a fő rivális Akasztó FC II.-től hat pontot töröltek a visszalépés miatt – már bajnokként lépett pályára a Kasi. Ettől függetlenül teljes erőbedobással vetették magukat a küzdelembe, erre nagy szükség is volt, mert a karakteres Balotaszállás komoly ellenállást tanúsított, az első játékrész 3-2-es hazai vezetéssel zárult.

A Kaskantyú bajnokcsapata.

Fotó: Kaskantyúi FSE

A második játékrészben aztán már csak az egyesület fennállásának az első bajnoki címét ünneplő Kasi talált be, és végül 6-2 arányban nyerte a találkozót. A 2. helyen álló Akasztó II. rangadót nyert. A Kiskőrös II. vendégei voltak az akasztóiak, az első félidőben Varga Milán szerzett vezetést a vendégeknek, a folytatásban Suhajda Gergely növelte kettőre az előnyt. Hazai részről csak egy válasz érkezett, Füleki Antal állította be az 1-2-es végeredményt. Kellett is ez az akasztói győzelem ahhoz, hogy biztos maradjon a csapat második helye, a harmadik helyenálló Kunfehértó ugyanis megnyerte a Vadkert FC STE II. elleni rangadót. Földes Péter szerzett vezetést a hazaiaknak, Grácz Roland növelte kettőre az előnyt. Aztán amikor úgy tűnt, hogy ez a mérkőzés békés hazai 2-0-val olvad bele a kunfehértói naplementébe, a 86. és a 88. percben szerzett Somogyi József és Lévai Balázs találattal két perc alatt egyenlített a Vadkert. Vissza tudott kapcsolni csúcssebességbe a hazai gárda, és Grácz Roland találatával végül 3-2-re nyerte a mérkőzést. 5-1–re győzött Szankon az Izsák, Prikidánovics Márk mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. A meccs végén egy-egy piros lap színesítette a hajrát.

Vármegye III., Közép csoport: Fülöpszállás-Kecel Senior 7-0, Bócsai BL SE-Kecel FC II. 6-0, Kunfehértó-Vadkert FC STE II. 3-2, Kaskantyú-Balotaszállás 6-2, Kiskőrösi LC II.-Akasztó FC II. 1-2, Szanki OBSE-Izsáki SSE 1-5.

Vármegye III., Közép csoport

1. KASKANTYÚ 23 21 0 2 108-39 63

2. AKASZTÓ II. 22 17 3 2 89-27 54

3. KUNFEHÉRTÓ 22 15 3 4 75-31 48

4. KISKŐRÖS II. 21 13 1 7 58-43 40

5. BALOTASZÁLLÁS 22 12 2 8 66-46 38

6. VADKERT II. 22 11 4 7 69-40 37

7. BÓCSA 21 11 2 8 70-32 35

8. FÜLÖPSZÁLLÁS 22 10 3 9 77-63 33

9. IZSÁK 22 7 1 14 43-67 22

10. SZABADSZÁLLÁS 22 6 4 12 47-64 22

11. KECEL FC II. 22 4 1 17 34-85 13

12. SZANKI OBSE 23 4 0 19 28-106 12

13. KECEL SENIOR 22 0 0 22 8-129 0