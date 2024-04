– Örömmel újságolhatom, hogy a csapatunk új útra lépett – nyilatkozta Szilágyi András, a Dirner Siland Futsal Club klubvezetője. – Öt évvel megalakulásunk után ugyanis a következő szezontól már utánpótlás csapatot is versenyeztetni fogunk. Az egyesület megalakulása óta többször játszottunk már el a gondolattal, hogy utánpótlás csapatot is építünk, és szövögettünk e téren terveket, de sosem jutottunk el a megvalósításig. Egészen eddig a hétig. E hét elején ugyanis hosszú tárgyalás után az egyesületünk és a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében A Dirner Siland színeiben már a nyár kezdete előtt megkezdődik a felkészítés az U17-es korosztály számára. Nagy lépés ez a számunkra és reméljük, hogy sok tehetséges fiatal számára is. Kis csapat vagyunk ugyan, de ha lehetőséget tudunk adni fiataloknak, hogy megszeressék a futsalt, és élvezzék, hogy nálunk sportolási lehetőséget kapnak, akkor azzal fontos célokat tudunk teljesíteni. Egyúttal köszönjük az iskola vezetőségének, elsősorban az igazgatójának, Jóljárt Zoltán Balázsnak a segítséget és azt, hogy végig teljes mellszéleséggel az ötlet megvalósítása mellé álltak, hiszen nélkülük ez a megállapodás és ez a közös munka nem jöhetett volna létre – jelentette ki Szilágyi András.

Szilágyi András a klub, és Jóljárt Zoltán Balázs a Szakképzési Centrum képviselője.

Fotó: Dirner-Siland Futsal