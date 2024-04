– Miután a Faddi csapatával játszottuk ezt a döntő találkozót, ezért úgy terveztük, hogy mindkét együttes ma még élő játékosait felkérjük egy pódium-beszélgetésre. Ennek keretében elmondhatnák emlékeiket, élményeiket erről a nagy rangadóról. Ezt követően, a nap programjában, május 1-jén, barátságos mérkőzés keretében találkozna a Faddi SE és a Hercegszántói FC csapata. 16 órától a két Szabad Föld Kupa-győztes csapat, a Felsőszentmárton, valamint a Hercegszántó öregfiúi mérkőznek meg egymással. Az ünnep végén egy közös vacsorán folytatódik a beszélgetés, emlékezés a művelődési házban – tájékoztatta hírportálunkat Varga Gábor polgármester.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Megtudtuk tőle azt is, hogy a majálisi napon kísérőrendezvények is lesznek, a gyermekek számára is. Továbbá megtekinthető lesz az erre az alkalomra elkészített helyi futball-történeti kiállítás.