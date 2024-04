– Ezt a játékot vártam volna az elejétől fogva, mikor átvettük a csapatot. Ez a hozzáállás, mentalitás meg volt Szegeden is. Az utána következő két meccs azonban valahova eltűnt, ami számomra érthetetlen. Ezen a mérkőzésen a srácok megértették azt, hogy két dolog lebeg a szemünk előtt a becsület, illetve a remény. Ez a két éltető elem a hátralévő mérkőzésekre, és ezt nem szabad elengedni. A jövő héten is meg kell mutatni ezt a hozzáállást, alázatot, szívet, és akkor talán meglepetést is tudunk okozni, nyilatkozta Balogh Pál.

– Nem gondolom, hogy mélyebb elemzésekbe kellen belemennem. Korán kaptunk két elkerülhető gólt, ami megpecsételte a mérkőzés sorsát. Utána mentünk az eredmény után. A két kapufa mellett nem voltak nagyon lehetőségeink, mert mélyen védekezett az ellenfelünk, értékelte csapata teljesítményét Simon László.

Tiszakécskei LC–Kolorcity Kazincbarcika 2–0 (2–0)

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Kovács J. Zoltán (Ring Kevin, Szabó Dániel).

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Valencsik, Viczián, Grünvald – Bertus (Sági 92.), Szőr (Fodor 91.), Kocsis D., Lehoczky – Zamostny (Takács 92.), Vajda (Czékus 73.). Vezetőedző: Balogh Pál

Kazinbarcika: Tóth B. – Ternován, Heil, Süttő, Kotula – Csatári, Kártik (Vincze 83.), Pekár, Kurdics (Ádám 61.), Szekszárdi – Pethő (Csillus 71.). Asszisztens edző: Simon László

Gólszerző: Grünvald a 9., Vajda a 22. percben.