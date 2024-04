A találkozó előtt az volt a kérdés, hogy a Tiszakécske meg tudja-e őrizni a 13. forduló óta tartó (2023. 11. 04.) veretlenségi sorozatát, vagy a jó formában lévő Lajosmizse megfosztja ettől. A csapatok megadták rá a választ. Jól kezdődött a mérkőzés, mind két fél próbálta a saját játékát játszani. Negyedóra telt el a találkozóból, amikor Szabó Dávid bal oldali beadása után Káli elesetett a tizenhatoson belül, de a játékvezetői síp néma maradt. Az első félidő közepén bal oldali beadás után Káli alig fejelt a felső léc fölé. A lajosmizseiek részéről Sallai előtt adódott lehetőség, de nem tudta góllal befejezni az akciót. Az első játékrészben kiegyenlített játék folyt a pályán. Mind a két csapat vezetett támadásokat, de a védők jól bírták a nyomást, így nem született gól.

Lajosmizsei VLC–Tiszakécskei LC II 1–1 (0–0)

Fotó: Szentirmay Tamás

A második félidőben a tiszakécskeiek kezdték jobban a játékot és már öt perccel a kezdő sípszó után megszerezték a vezetést. Szabó Dávid kitűnő labdát adott a kiugró Tóth Kristófnak, aki a kapus mellett a bal alsó sarokba lőtt 0–1. Ez nem csak megnyugtatta a vendégeket, de arra ösztönözte, hogy továbbra is támadjanak. Ennek eredményeként az 55. percben jobb oldali keresztlabda után Szabó Dávid középre adott Kálinak, de a gólkirály jelölt a kapu mellé lőtt. A 84. percben egy előre vágott labdára Nagy Gábor és Kiss László egyszerre rajtolt. Úgy tűnt, hogy a rutinos tiszakécskei hátvéd megoldja a feladatot, de nem így történt és a mizsei csatár lőni tudott. Baráth Bence ugyan még bele tudott érni a lövésbe, de a labda becsorgott a kapuba 1–1.

Érdekesen alakult a második játékrész. A tiszakécskeiek többet birtokolták a labdát, és a vezető góljuk után jól tartották meg az előnyüket. A mérkőzés hajrájában a csereként beállt Kiss László, kihasználva testi fölényét, elvitte a labdát Nagy Gábor mellett, és egy szép átemelés gólt lőtt. A találkozó hajrájában már keményé vált a találkozó, aminek egy-egy piros lap lett vége. A mérkőzés hajrájában a játékvezető osztogatta a lapokat, de ezt már az első félidőben is megtehette volna.

Árva Zsolt: – Gratulálok a csapatomnak, mert a bajnok aspiráns ellen sikerült itthon tartani egy pontot. Abban nagyon bíztunk, hogy szoros mérkőzést tudunk velük játszani. Az elmúlt egy hét alatt ez volt már a harmadik mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy ezen a találkozón a csapat nem azt nyújtotta, amit tud. A Kiskunfélegyháza elleni kupamérkőzés sok erőt vett ki belőlünk, és apróbb sérüléseink is voltak. Úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen felnőttünk a feladathoz és egyenrangú ellenfele voltunk a bajnoki címre hajtó Tiszakécskének. Azt gondolom, hogy a döntetlen igazságos eredmény. A találkozó elején meg voltak ziccereink, de nem tudtunk vele élni. A második félidőben az ellenfelünknek és nekünk is csak egy ziccere volt, amiből a gólok születtek. Örülök neki, hogy itthon tudtuk tartani az egy pontot, mert ez fontos a hátralévő időszakra. A Tiszakécske három pontért jött, de ahogy telt az idő, nem volt meg az az előny, amire számítottak. A játékban benne volt az, hogy paprikásabb lesz. A srácokat felkészítettem arra, hogy ahogy telik az idő, lesz adok, kapok. Az ilyen mérkőzésekbe bele kell állni rendesen, férfiasan. Mi is kaptunk lapokat, pirosat is, így az is, meg az eredmény is döntetlenül végződött.