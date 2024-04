Az elmúlt hétvégén tizenöt nyeretlen mérkőzés után végre megtört a jég, és a Tiszakécskei LC, a 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát le tudta győzni, ráadásul idegenben. Ez hatalmas bravúr volt már csak azért is, mert két gólt sikerült szerezni, és egyet sem kapni.

A Tiszakécskei LC egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Zamostny Balázstól azt kérdeztük, hogy mi történt Szegeden? Megtáltosodtak?

– Reméljük, hogy igen. Az eddigi teljesítményünkért szégyellhetjük magunkat, de ez soktényezős dolog. Nekünk, játékosoknak is megvan ebben a felelősségünk. Szegeden az utolsó szalmaszálba kapaszkodtunk bele. Kicsit nyugodtabbnak éreztem a csapatot, mert egy új impulzust kaptunk, más taktikával játszottunk. Helyenként szép játékkal megvertük a Szegedet idegenben. Ez talán segít abban, hogy elhiggyük: tudunk meccseket nyerni, és azt kell, hogy mondjam, bravúrt kell csinálnunk ahhoz, hogy elkerüljük a kiesést. Sajnos a 17. helyen tanyázunk. Büszke voltam a csapatra, az utolsó pillanatban jött ez a siker, ebből most táplálkozni kell, és szerényen, de nyeregetni a meccseket. Mindenki tudja, hogy milyen játékosok alkotják a keretet, de az eredmények nem jöttek. Negatív bravúr, és szégyen, hogy tizenöt mérkőzés után tudtunk csak nyerni. Tudtuk azt, hogy több van bennünk, de ez nem jött ki a meccseken. Szerencsére a Szeged ellen kijött. Nagyon reméljük, hogy ez a negatív hullám véget ér, mert nagyon hosszú volt, és most már egy pozitív hullámot tudunk meglovagolni, és sorban nyerjük a mérkőzéseket.

A Mosonmagyaróvár ellen csak a győzelem az elfogadható eredmény a Tiszakécskének, hiszen az óváriak az utolsó helyet foglalják el a tabellán, és úgy lehet majd megindulni, ha azt a mérkőzést is be tudják húzni.

– Biztos, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert az NB II.-ben egyik sem az. Én egyetlen csapattól sem tartok, de ennek a találkozónak a kötelezőbbnél is kötelezőbbnek kell lenni, ha akarunk egyáltalán még valamit. Lekopogom, hogy jó előérzeteim vannak. Ezt bizonyítja a Szeged elleni meccsünk eredménye, mert ott tetszetős játékkal nyertünk. Talán végre mindenki elhiszi azt, hogy nincs legyőzhetetlen csapat. A Mosonmagyaróvárnak már nem sok esélye van a bennmaradásra, de minket ez nem érdekel. Nekünk szinte minden meccsünket meg kell nyernünk. Nagyon bizakodó vagyok. Ha az Óvár ellen is győzni tudunk, akkor az a második győzelem is adhat olyan löketet a hátralévő mérkőzésekre, hogy kimásszunk abból a gödörből, amibe estünk, és magunkat is löktük.

Zamostny Balázs elmondta még, hogy kicsit elfelejtették már, hogy milyen érzés nyerni. Most jobb a hangulat az öltözőben, bízik abban, hogy megérezték újra a győzelem ízét, és ez annyira ízlik mindenkinek, hogy ezt nem adnák oda senkinek és semmiért. A szegedi győzelemmel mindenkinek a lelke megkönnyebbült, mert nem volt könnyű az elmúlt időszak senkinek sem. A reménysugár felcsillant, amivel szeretnének élni.

A Tiszakécskei LC–Credo­bus Mosonmagyaróvár mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.