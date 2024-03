Az elmúlt időszakban a hazai gárdának jól ment a játék, az őszt jól fejezték be, és az első tavaszi fordulóban is nyertek a listavezető Kunbaja ellen, míg a Kalocsa a Kiskőrössel döntetlent játszott.

Tiszakécskei LC II – Anda Kalocsa FC 1–0 (0–0)

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első nagy helyzetet a Tiszakécske alakította ki, amikor is egy baloldali támadás után Vargának kellett nagyot védeni. Ezt követően a vendégek behúzódtak a kapujuk elé, és próbálták megakadályozni a hazaiakat a támadások vezetésében. Ez sikerült is neki, sőt a 30. percben egy kontra támadás után Bányai Edvin lefutotta Németh Gábort, már csak Baráth Bencével állt szemben, de a kapu mellé lőtt. Óriási ziccer volt! A félidő végéig nem változott a játék képe, gyakorlatilag egy kapura játszott a Tiszakécske.

A második játékrész 62. percben sikerült feltörni a Tiszakécskének a kalocsai ellenállást. Németh Gábor még a saját térfeléről indította Oláh Mátét, aki a jobb oldalon vitte fel a labdát és egy csel után a jobb sarokba lőtt 1–0. A találkozó hátralévő részében a Kalocsa próbálta kiegyenlíteni az eredményt, de igazi nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A hazaiak ezúttal is sokat tartózkodtak ellenfelük térfelén, de újabb gólt már nem sikerült elérniük.

Bagi Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is jött. Biztos voltam abban, hogy a Kalocsa stabilan fog védekezni, így történt, és jól is játszottak. Ha az első percben kihasználjuk a ziccert, akkor lehet, hogy könnyebb mérkőzés lett volna. Nehezen győztünk, de az óriási mezőnyfölényünk kihozta azt, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.