A MÁV Előre a tavalyi ezüstérem után idén is remekelt az alapszakaszban, így a párharc esélyesének számít. Ennek ellenére a kecskemétiek bátor játékot mutattak, Deák Márk együttese az első szettben végig szoros csatára kényszerítette a hazaiakat. 17–19-re is elhúztak a hajrában a vendégek, de a MÁV Előre ekkor produkált egy 5–0-os rohamot, majd 25–20-ra meg is nyerte a szettet. A második játszma is hasonlóan alakult, a fiatal és lelkes kecskeméti együttes többször is vezetett, de 16–16 után a hazaiak rutinja ismét kijött, ez ismét 25–20-as sikert ért. A harmadik szettben szépített a KRC, mely ekkor nem tékozolta el a hajrában megszerzett előnyét, 18–21 után ugyancsak 20–25-re zárta le a partit. Úgy tűnt, folytathatja ezen az úton a gárda, mely 2–5-ös rohammal sokkolta a hazaiakat a negyedik játszma elején. Az Előre ugyan kapaszkodott, de 7–12-nél megint a hazai időkérésnek kellett jönnie, hiszen közel került az egyenlítéshez a Kecskemét. Ekkor azonban valami megtört vendég oldalon, illetve jól váltottak a hazaiak is, 13–13-nál jött az egyenlítés, majd innen már nem fékezett a székesfehérvári gárda, mely a változatosság kedvéért, ismét 25–20-ra nyerte a szettet, egyben 3–1-re a negyeddöntő első meccsét.

MÁV Előre Foxconn – Kecskeméti RC 3:1

Folytatás kedden 19 óra 30 perckor a Messzi István Sportcsarnokban, Kecskeméten.

– Nagyon sokat hibáztunk rossz helyzetekben. Ez megbosszulta magát. Többször is vezettünk, sajnos nem olyan motiváltságot láttam a srácokon, mint amilyet egy héttel ezelőtt. Van min dolgozni, tudjuk hol hibáztunk. Kedden megpróbálunk visszavágni – értékelt Deák Márk, a KRC edzője.

MÁV Előre Foxconn – Kecskeméti RC 3:1 (20, 20, -20, 20)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 103 néző. V.: Mezőffy, Barabás.

MÁV ELŐRE: Ambrus 9, Dileo 2, Koci 27, Eke 7, Pesti 15, Janke 5. Csere: Takács (liberó), Szabó V. 5, Boa 4, Tomanóczy 1, Fazekas. Vezetőedző: Omar Pelillo

KRC: Török S. 3, Kecskeméti 13, Boldizsár 8, Varga P. 13, Farkas P. 12, Gacs 4. Csere: Török Zs. (liberó), Balla. Vezetőedző: Deák Márk.