Az Északi csoport éllovasa, a Ladánybene a 2. helyen álló Helvécia vendége volt.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A végig kiegyenlített mérkőzésen a hazai csapat szerezte meg az első félidőben a vezetést Csorba Sándor révén – egyéni akció végén passzolta el a vendég kapus mellett a labdát a kapuba –, a második félidőben aztán remek indítás után Spiegelberger Tamás egyenlített – egy remek indítás után passzolta a hálóba a hazai kapus mellett a labdát. Több gól nem esett – ehhez kellett az is, hogy a hazai hálóőr, Horváth Mihály büntetőt hárítson –, így a felek megosztoztak a pontokon. A 3. helyen álló Pálmonostora szomszédvári derbit vívott a Vasutas SK-val, 2–2 lett a mérkőzés eredménye. A Katonatelep biztosan verte az Ágasegyházát, így feljött a 4. helyre. Gólparádét hozott a Fülöpjakab-Tiszaalpár meccs. 0–1, 1–3, majd 2–4-es állásról is egyenlített a Fülöpke a két hazai, egy vendég piros lapot is hozó mérkőzésen, a végszót azonban a tiszaalpári Nemes István mondta ki a 82. percben, 5–4-re győzött a Tiszaalpár.

Vármegye III., Északi csoport: Ballószög–Tiszasas 4–3, Pálmonostora–Vasutas SK 2–2, Fülöpjakab–Tiszaalpár 4–5, Katonatelep–Ágasegyháza 4–1, Helvécia–Ladánybene 1–1, Kerekegyháza II.–Jászszentlászló 1–3, Bugac–Tiszaug 4–0, SC Hírös-Ép II.–Jakabszállás 6–0.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 17 12 2 3 61–26 38

2. HELVÉCIA 17 11 3 3 52–31 36

3. PÁLMONOSTORA 17 10 2 5 43–23 32

4. KATONATELEP 17 9 3 5 45–27 30

5. TISZAUG 17 9 2 6 40–29 29

6. BALLÓSZÖG 17 8 5 4 49–51 29

7. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 17 8 4 5 27–28 28

8. SC HÍRÖS-ÉP II. 17 7 4 6 45–26 25

9. TISZASAS 17 7 2 8 37–46 23

10. KEREKEGYHÁZA II. 17 7 1 9 52–47 22

11. ÁGASEGYHÁZA 17 7 1 9 34–37 22

12. VASUTAS SK 17 6 4 7 37–50 22

13. BUGAC 17 5 6 6 31–31 21

14. TISZAALPÁR 17 6 1 10 31–50 19

15. JAKABSZÁLLÁS 17 2 2 13 17–37 8

16. FÜLÖPJAKAB 17 0 2 15 23–85 2