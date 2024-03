A 14 kör után az utolsó előtti helyen álló Apostag az 5. Kiskunmajsát fogadta a 15. fordulóban. Az első félidőben a vendégek szerezték meg a vezetést Lukács Bálint révén. A hazai csapat azonban nem adta föl, ugyanakkor az erőfeszítéseiket sokáig nem koronázta siker. Aztán amikor már úgy festett, hogy a Kiskunmajsa elviszi mind a három pontot, a 93. percben szabadrúgásból egyenlített nem más, mint az apostagi kapus, Csajtai Zoltán.

Csajtai Zoltánnak, az Aposta kapusának a gólja pontot ért

Fotó: Apostag KSE

– Az első játékrészben talán túlságosan tiszteltük a Kiskunmajsát, alighanem az ősszel ott elszenvedett zakó miatt – tekintett vissza a mérkőzésre Gelencsér Zsolt, az Apostag szakvezetője. – A második játékrészre nagyon elszántan futottak ki a fiúk, olykor-olykor sikerült is helyzetet kialakítani a majsai kapu előtt, a kapuba azonban sokáig nem sikerült betalálni. A 93. percben a majsaiak már húzták is az időt, a klasszikus módszerrel, a szögletzászlónknál eldugva a labdát. Mi azt megszereztük, és kontrát vezettünk volna, a támadást azonban a vendégek egy taktikai faulttal a félpályánál megállították. Intettem a srácoknak, hogy menjen föl mindenki. Csajtai Zoli, a kapus ballagott oda a labdához, és jelezte nekem, hogy rálövi. Bólintottam. Csajtai régebben mezőnyjátékos is volt. Minden erejét beleadva megküldte a labdát, a majsai hálóőr minden bizonnyal fejesre számított, ezért egy kissé kint állt a kapujából. Megindult a sarok felé, ám a labda a kapufáról a hátára, majd onnan a hálóba pattant. Óriási volt az öröm. És bár az egy pont a mi helyzetünkben matematikailag nem sokat számít, viszont hogy az erőfeszítéseinket siker koronáztam, és hogy egy bravúros pontszerzés révén igazi sikerélményben lehetett része az egész csapatnak és a szurkolóknak is, az a továbbiakban nagyon sokat számíthat – jelentette ki Gelencsér Zsolt.

Apostag KSE–Kiskunmajsa FC 1–1 (0–1)

Apostag, vezette: Szomjú Richárd (Horváth Béla, Marton Renáta)

Apostag: Csajtai – Malek F., Rácz (Boros 73.), Muncan A. (Nárai 59.), Szikora I, Sziement (Csömör 73.), Farkas, Nagy T., Szabó I. (Farkas 77.), Malek D. (Varga 64.), Balázs.

Kiskunmajsa: Kovács K. – Nagy G., Szőke H., Szikora T., Pálinkás, Gera, Pszota (Törőcsik 64.), Katona, Lukács (Tóth T. 73.), Rácz, Pocsai. Technikai vezető: Kis Péter.

Gól: Csajtai a 93., illetve Lukács a 32. percben.

Sárga lap: Csajtai 7., Nagy T. 18., Szement 44., Malek D. 54., Rácz 73., Nárai 87. illetve Tóth T. 90., Szőke H. 93. perc.

Vármegye II., Északi csoport

1. SOLTI FC 13 10 3 0 41–8 33

2. NYÁRLŐRINC 13 9 1 3 39–24 28

3. KEREKEGYHÁZA 14 6 3 5 27–31 21

4. CSÓLYOSPÁLOS 13 5 3 5 26–22 18

5. KISKUNMAJSA 13 5 2 6 30–20 17

6. KISKUNFÉLEGYHÁZA II. 14 4 4 6 25–37 16

7. LAKITELEK 13 4 2 7 18–33 14

8. APOSTAG 14 3 2 9 19–36 11

9. KUNSZÁLLÁS 13 2 4 7 18–32 10