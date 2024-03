Kecskeméti részről előbb Bogues ziccerből, majd Ivkovic triplából volt eredményes a Tiszaligeti Sportcsarnokban, 4–5-re alakítva az állást. Egy kiváló figura végén törhetett gyűrűre Karahodzsics, akit faulttal sem tudtak feltartóztatni, 4–8. Szolnoki kettes után Bogues csont nélkül hintette be a trojkát, és még plusz egy dobást is kiharcolt, ami szintén tökéletes volt, 6–12. Bogues elemében volt, kettő plusz egyes akcióval örvendeztette meg a kecskeméti drukkereket, 8–15. Pallai és Pongó révén zárkózott az Olajbányász 12–15-re. Sinik volt bátor a védők gyűrűjében, majd Wittmann dobott a támadóidő lejárta előtt egy elképesztő hármast, 12–20. Ezt követően viszont három egységre olvadt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét előnye, 17–20-nál időt kért a szakmai stáb. Több kosár viszont nem esett már az első etapban.

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A folytatásban hektikus volt a játék, és az első három percben nem sikerült betalálnia a csapatoknak. Hazai időkérés után viszont Kucsera ziccerével megtört a jég, 17–22. Pallai hármasa után ritmust fogtak a szolnokiak, és megszerezték a vezetést, 24–22. Wiggins zsákolása után Ivkovicnak kellett magához rendelni tanítványait, 26–22. Eads duplájára Sinik reagált, 28–24. Akadozott a hírös városiak támadójátéka, míg a Szolnok rendre betalált, 34–24. A szünetre 37–26-tal mehettek a csapatok.

Az Olaj kezdte élesebben a harmadik negyedet. 43–26-nál Ivkovic azonnal időt kért, hogy rendezzék a sorokat. Dramicanin harcolt ki két büntetőt, az egyiket sikerült értékesítenie, 43–27. Jovanovic két egypontosára Kucsera és Dramicanin adott válaszokat, 45–32-nél hazai időkérés következett. Egyik gárda sem találta igazán a dobóformát, a 27. percben 51–35 állt a táblán. Pallai aztán a sarokból villant kétszer is, 57–35. Ivkovic szép mozdulattal tette fel a palánkra a labdát, ám Pongó is hasonlóan járt el a túloldalon, 59–37. Az etapot Karahodzsics zárta, 59–39.

A rutinos center reagált Lukács pontjaira, majd Bogues is megvillant, 61–43. Lukovic trojkájával zárkózott a KTE, majd jó védekezés után ismét ő volt eredményes, 61–48-nál időt kért a Szolnok. Karahodzsics védővel a nyakán is be tudta termelni a labdát a gyűrűbe, 61–50. Nem tudott mit kezdeni a házigazda a stabil kecskeméti védelemmel, míg Kucsera büntetőből hozta közelebb csapatát, 61–51. Wittmann triplája fontos pillanatban érkezett, öt perccel a vége előtt nyílttá vált a meccs, 61–54. Eads vette vállára az Olajbányászt, 65–54. Pongó távoli dobása beesett, míg a másik oldalon Sinik ziccerrel fejezte be az akciót, 68–56. Lukovic állhatott vonalra, 68–57. Mindent megtette a maradék időben a Kecskemét a további zárkózás érdekében, ám nem jöttek az extra dobások, a Szolnok megőrizte előnyét. A végeredmény: 70–59.

– Nagyon kemény és fordulatos meccs volt – értékelt a lefújást követően Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Mindvégig dominált a védekezés. Botrányosan dobtuk a büntetőket, de ha jobban is dobtunk volna, akkor sem biztos, hogy nyerünk, de akkor izgalmasabb lett volna a vége. A Szolnok összeszedetten, fizikálisan játszott. Néha a meccsnek voltak olyan részei, amelyek az amerikai focira hasonlítottak. Tudtunk alkalmazkodni, és egy jó meccset tudtunk játszani a végén. Sok sikert kívánok a Szolnoknak a folytatásra.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 70–59 (17-20, 20-6, 22-13, 11-20)

Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, játékvezetők: Kapitány Gellért, Makrai Márton, Pozsonyi László (Páli dr. Kálmán)

Szolnok: Jovanovics 9/3, Eads 14/3, Pallai 12/12, D. Thomas 2, Wiggins 9. Csere: Pongó Máté. 12/6, Lukács 8, Révész 2, Rudner, Durham 2. Vezetőedző: Szarvas Gábor.

Kecskemét: Bouges 11/3, Sinik 6, Ivkovics 5/3, Lukovics 8/3, Karahodzsics 11. Csere: Wittmann 6/6, Körmendi, Kucsera 7/3, Dramicsanin 5. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.