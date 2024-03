A mérkőzés legelején szabadrúgáshoz jutottak a fehérváriak, Sigér lőhetett a beadás után, de a blokkról kivágódott a labda, majd az ellentámadásból a KTE is eljutott egy szabadrúgásig, amely során Horváth elesett, de ez nem ért tizenegyest. A 17. percben Zsótér majdnem meglepte pontrúgásból Tóthot, de a kapus résen volt. Három perccel később Horváth beívelése után Belényesi fejelhetett, Tóth itt is jól figyelt. Túl a félidő felén Zsótér veszélyeztetett szabadrúgásból, ezt a hálóőr ki tudta ütni, majd a következő támadásnál Szűcs bepasszát Vágó nem állítgatta, de jó pozícióból fölé tüzelt. Félóra elteltével Horváth jó harmincről eresztett meg egy sistergős lövést rögzített helyzetből, és nem tévedett sokat. Ám amíg a helyzetek a hazai oldalon kimaradtak, addig a fehérváriak első komoly lehetőségéből gól született, Christensen kapott jó labdát a tizenhatoson belül, s lövése éles szögből, a védők lábai között és Varga kezei alatt túljutott a gólvonalon, 0–1. Az utolsó percekben a Fehérvár gólszerzője, valamint a hazaiaknál Horváth is próbálkozott, de több találat a szünetig nem esett.

Kecskeméti TE – Fehérvár FC 0–1 (0–1)

Fotó: Bús Csaba

A fordulást követően a Kecskemét nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében. Rögtön a kezdés után Szűcs a második hullámban érkezve egy igazítás után lőtt, de belevetődtek a vendég védők. A következő akciónál a szünetben csereként beálló Lukács érkezett Szűcs nagy bedobására, de ez is levágódott a blokkról. A fehérvári kapu előtt kialakult támadássorozat során Vágó is próbálkozhatott, egy szöglet után kísérletezett fejjel, de Tóth óriásit védett. Az 54. percben Helmich előtt nyílt meg a folyosó, a középpályás a lövést választotta és megint Tóth mutatott be bravúrt. Belépve a meccs utolsó negyedébe, maradt támadásban a KTE, egy újabb szöglet után Horváth lövése ment el veszélyesen a kapu előtt. A 83. percben Belényesi fejese maradt ki, majd már a hosszabbítás perceiben megint az előre húzódó középhátvéd egyenlíthetett volna, azonban kapáslövését Tóth nagyot nyújtózva fölé tornászta.