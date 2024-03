A KTE kifejezetten jó passzban van tavasszal, hiszen a lila-fehérek hétből négy bajnokit megnyertek, emellett a kupában is bejutottak a legjobb nyolc közé.

A Kecskemét egyszer már legyőzte ebben a bajnokságban hazai pályán a Fehérvárt

Fotó: Bús Csaba

Hazai pályán különösen jól megy Szabó István csapatának, hiszen minden meccsét behúzta a Széktói Stadionban a gárda idén. A Kisvárda elleni 3-1-es siker után már a hírös városiak trénere is elismerte, kellenek ugyan még pontok, hogy matematikailag se kelljen izgulniuk, de a bennmaradás nagy eséllyel megvan. Kérdés persze, mik lehetnek ezek után az új célok. A KTE trénere három területet jelölt meg, a minél jobb bajnoki szereplést, a Magyar Kupában való továbbjutást, valamint a fiatalok szerepeltetését, hiszen a klub költségvetése szempontjából sem mindegy, hogy mennyi fiatalperce lesz a csapatnak a bajnokság végén.

– Több szempontból is lehet ezt a kérdést vizsgálni, természetesen a válogatott szünetben is részletesen fogunk erről beszélgetni még a klubvezetéssel a folytatás előtt – mondta Szabó István. – Ami a bajnokságot illeti, annyi kijelenthető, hogy szeretnénk minél jobban szerepelni. Nagyon sűrű a középmezőny, ennek az első felében végeznénk, bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Állunk még a Magyar Kupában is, ahol egy nagyon nehéz találkozó vár ránk majd Balmazújvárosban a Nyíregyháza ellen, de szeretnénk ezt az akadályt is sikerrel. Vannak fiatal játékosaink, illetve ezzel kapcsolatosan még kötelezettségeink is, de eddig is szívesen adtuk meg a lehetőséget tehetséges magyar labdarúgóknak, hiszen ez a filozófiánk része. Ez máris három fontos cél tulajdonképpen még erre a szezonra, de távlati dolgokban is gondolkodnunk kell természetesen. Szeretnénk nyárra kialakítani egy ütőképes csapatot, ebből a szempontból nagyon sokat jelent, hogy már 33 pontunk van. Természetesen kellenek még pontok ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsuk az NB I-es tagságunkat, de azt gondolom, hogy ami ehhez szükséges, az megvan a csapatban – tette hozzá.

A Fehérvár nincs jó formában, utóbbi három meccsét szerzett gól nélkül veszítette el a „Vidi”, de a sorsolásuk sem volt könnyű. A két együttes Kecskeméten már találkozott idén egyszer, akkor 1-0-ra a KTE tudott nyerni, majd Székesfehérváron egy szórakoztató és izgalmas mérkőzésen mindkét csapa sokat tett a három pontért, de végül 3-3-as végeredmény született. A KTE számára akár a dobogó is elérhető közelségbe kerülhet, hiszen amennyiben győznének a lila-fehérek, három pontra megközelítenék a jelenleg harmadik fehérváriakat. Tegyük persze hozzá, nagyon sűrű a középmezőny, gyakorlatilag hétről hétre változik a tabella.

– A Fehérvár tavalyi teljesítménye ugyan nem volt meggyőző, de ősszel kimagasló időszakuk volt. A tavasz nem úgy indult, ahogy szerették volna, de az utolsó három körben a sorsolásuk sem volt könnyű. Magyar szinten kimagasló képességű keretük van, minden csapatrészben válogatott labdarúgókkal. Elég Csongvai, Tóth Balázs, vagy éppen Sigér nevét említeni a teljesség igénye nélkül. A saját bőrünkön érezhettük legutóbb Fehérváron, hogy egy kis kihagyást is azonnal büntetnek, elég csak Katona Mátyás hatalmas góljára emlékezni a hajrában. Nehéz mérkőzés lesz ez is, de bizakodásra ad okot, hogy a játékosaimat nagyon jó mentális állapotban érzem, és igazi csapatként tudunk küzdeni, emellett a szenvedély is megvan a játékunkban. Szükségünk lesz a közönségünkre is természetesen ahhoz, hogy itthon tudjuk tartani a pontokat – mondta az ellenfélre kitérve Szabó István.

A Kecskeméti TE–Fehérvár FC OTP Bank Liga bajnoki szombaton 17 óra 45 perckor kezdődik a Széktói Stadionban, a pénztárak már 16 óra 15 perctől nyitva lesznek a helyszínen.