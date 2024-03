Nagyon nem mindegy, hogy milyen eredményt ér el Ivkovic Stojan csapata, annak ellenére sem, hogy már nem juthat rájátszásba. A 9-14. helyért zajló playout ugyanis úgy indul, hogy helyezésük alapján visznek magukkal pontokat a csapatok. Az alapszakasz alsóháza nagyon egyben van, a 12. helyen álló kecskemétiek, valamint az őket követő Kaposvár és a Paks is kilenc győzelmet számol. Mivel a Kecskemét éppen az ASE vendége lesz, vereséggel biztosan visszacsúszna, így kevesebb pontot vihetne magával a kiesés elleni küzdelemre, ami komoly hátrányt is jelenthet a végelszámolásánál. Győzelemmel előrébb már nem lépne a gárda, de biztosan maga mögött tartaná a Kaposvárt is.

Ivkovic Stojan

Fotó: Bús Csaba

Az Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mérkőzést szombaton 18 órakor rendezik az ASE csarnokban Pakson.