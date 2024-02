Már az első szettben intő jeleket kapott a hazai gárda, Deák Márknak kétszer is időt kellett kérnie. Ez sem segített, a TFSE folyamatosan tartotta három-négy pontos előnyét, s végül 25–20-ra be is húzta az első partit. A folytatásban továbbra is sok hibával játszottak a kecskemétiek, a sánc játék viszont ezzel párhuzamosan nagyon jól működött a vendégeknél. Folyamatosan a TFSE vezetett ezúttal is, mely ezúttal 21 pontot engedett a kecskemétieknek. A harmadik szettben is hullámzó volt a KRC játéka, de valahogy a maga javára fordította Deák Márk együttese ezt a szettet, így sikerült szépíteni (25–20). Nem tudta azonban stabilizálni teljesítményét a vendéglátó, a negyedik szett végén ismét a lelkeseb küzdő TFSE volt koncentráltabb, mely így megérdemelten nyerte meg a mérkőzést is.

Kecskeméti RC – TFSE 1:3 (-20, -21, 20, -23)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 99 néző. V.: Halász E., Nagy Zs.

KRC: Török S., Kecskeméti 14, Gacs 9, Varga P. 25, Farkas P. 6, Boldizsár 9. Csere: Török Zs., Bogdán, Balla 1, Mócza. Vezetőedző: Deák Márk

TFSE: Mihucz 7, Tóth M., Horváth B. 9, Füzék 5, Tóth K. 29, Gebhardt 17. Csere: Laczi, Tepszis, Németh M., Winter 1, Knobloch, Quintz. Vezetőedző: Nagy Gergely