A terveknek megfelelően január 3-án kezdte a Tisza-parti kisváros csapata a felkészülést a tavaszi szezonra. Amint az ilyenkor szokásos, a csapat háza táján voltak távozók, és jöttek érkezők is. Legfőképpen a szakmai stábban történtek változások, mert Toldi Gábor megbízott vezetőedzőt Kis Károly vezetőedző váltotta, Vég András erőnléti edző helyett pedig két asszisztens edző: Balogh Pál és Pintér Csaba segíti Kis Károly munkáját. A kapusokkal továbbra is Nagy Zsolt foglalkozik. A játékoskeretben is történtek változások, a távozók között szerepel: Giorgi Gvishiani, Polyák Kristóf, Erdei Carlo és Winkler András. Az érkező labdarúgók pedig: Takács Tamás csatár Mosonmagyaróvárról, Lehoczky Roland középpályás fél évre kölcsönbe az MTK-tól, Sági Milán védő Kozármislenyből, Valencsik Dávid védő Soroksárról, Kállai Zalán csatár pedig Mezőkövesdről fél évre kölcsönbe.

Az elmúlt egy hónap alatt öt felkészülési mérkőzést játszott a csapat. Az elsőt a Kisvárda ellen, ahol 1–0 arányban kapott ki. A második találkozón a Kazincbarcika ellen 1–1-es döntetlen született, a harmadikon az Eger ellen 2–0 arányban győztek a Tisza-partiak. Ezek a mérkőzések idegenben voltak. A két hazai előkészületi találkozóból az egyik az Újpest II. elleni volt, ahol 6–0 arányban bizonyultak jobbnak a kécskeiek az ellenfelüknél, míg a Kaposvár ellen 1–1-es döntetlent értek el.

Ilyenkor természetesen adódik a kérdés a vezetőedző felé, hogy mennyire sikerült a felkészülés. – Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a felkészülés sikerességét mindig az dönti el, hogy utána hogyan szerepel a csapat a bajnokságban. Olyan szempontból viszont elégedett vagyok, hogy amit terveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Aminek nagyon örültem, hogy ebben a játékosok partnerek voltak. Úgy gondolom, hogy az edzői stáb és a csapat között, illetve a vezetők között, ami rendkívül fontos, jó egység alakult ki. Ezt nagyon fontosnak tartom egy klub életében. Éppen ezért ez nem lesz gátja annak, hogy jól szerepeljünk, mondta Kis Károly.

Az ősz folyamán viszonylag kevés, tizenhét gólt lőtt a csapat, ezért két csatár is érkezett a Tisza-parti kisvárosba. – Valóban kevés a tizenhét találat, ezért gondoltuk úgy, hogy csatárokat igazolunk. Másrészt tudni kell azt, hogy lesz olyan, amikor nyolc nap alatt három mérkőzést is fogunk játszani. Kupaszereplésünk is lesz még, így a variációs lehetőségek száma is döntő lehet. Emiatt is történt, hogy így igazoltunk. Az, hogy kevés gólt lőttek az ősz folyamán, kétélű dolog, mert nem biztos, hogy a támadók hiányosságai miatt történt ez. Azt szoktam mondani, hogy a csapat támad és a csapat védekezik. Együtt kell kialakítani a támadójátékot, és abból kell eredményesnek lenni. Azt azért el kell mondani, hogy az előkészületi mérkőzéseken látottak alapján voltak biztató dolgaink, de jóval határozottabbnak kell lennünk a kapu előtt, mint ahogyan az ősszel történt, vélekedett a vezetőedző.

Kis Károly elmondta még, hogy az új játékosok beilleszkedésével nem volt probléma, mert akik jöttek, azok több labdarúgót is ismertek a csapaton belül. Nagyon kevés az olyan játékos, aki teljesen új közegbe kerül, mert minden labdarúgónak van már három-négy olyan ismerőse, akár az utánpótlásban, a korosztályos válogatottban vagy más csapatnál, akikkel együtt játszott. Így ez nem ütközött akadályba. Szakmai részről sincs probléma, mert a játékosok értik azt, amit az edzői stáb kialakít számukra. Kis Károly szerint a célt, amit kitűztek, azt meg tudják oldani, teljesíteni fogják. Az egyértelmű cél pedig nem más, mint a bennmaradás a másodosztályban, de úgy, hogy a véghajrá nyugodt legyen.

Sajnálatos módon a három sérült: Csáki Róbert, Kiss Balázs és Márkus Attila gyors felépülésére nem lehet számítani.

Vasárnap a Nyíregyházi Spartacus FC lesz a Tiszakécskei LC ellenfele. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Balmazújvárosi Városi Stadionban.

A tavaszi mérkőzések további sorrendje: Február 11. Tiszakécske–Siófok 17 óra. Február 14. Tiszakécske–Kozármisleny (elmaradt mérkőzés) 18 óra. Február 18. Tiszakécske–Budapest Honvéd 17 óra. Február 25. Szombathely–Tiszakécske 17 óra. Március 3. Tiszakécske–Győr 17 óra. Március 10. Soroksár–Tiszakécske 17 óra. Március 17. Tiszakécske–Budafok 17 óra. Március 31. Szeged–Tiszakécske 17 óra. Április 7. Tiszakécske–Mosonmagyaróvár 17 óra. Április 14. Pécs–Tiszakécske 17 óra. Április 21. Tiszakécske–Kazincbarcika 17 óra. Április 28. Vasas–Tiszakécske 17 óra. Május 5. Tiszakécske–Ajka 17 óra. Május 12. Gyirmót–Tiszakécske 17 óra., Május 19. Tiszakécske–BVSC 17 óra. Május 26. Csákvár–Tiszakécske 17 óra.