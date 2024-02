Szombaton három, vasárnap ugyancsak három bajnokit rendeztek azok után, hogy a hétközi forduló miatt igen sűrű lett a tavasz első hete.

A nyitómeccsen a Puskás Akadémia a Kisvárda vendége volt, és a felcsútiak Nagy Zsolt és Komáromi György góljaival már az első félidőben eldöntötték a pontok sorsát (0–2). A foytatásban a Fehérvár is igen gyorsan dűlőre vitte fővárosi vendégjátékát az MTK otthonában, Tóth Tamás és Nicolas Stefanelli 25 perc után alakította a végeredményt (0–2).

A szombati nap sormintáját követte a Ferencváros is azzal, hogy idegenben nyert a Debrecen ellen. A DVSC már az első percben vezetést szerzett Manrique megpattanó lövésével, de Varga Barnabás gyorsan válaszolt, majd a hajrához közeledve Zachariassen fejese döntötte el a találkozót (1–2).

Vasárnap a Kecskemét a Pakshoz látogatott. A lila-fehéreknek ugyan több nagy lehetősége is adódott, de Szappanos Péter bravúrok sorát mutatta be a hazai kapuban, így Windecker fejese elegendő volt ahhoz, hogy a tolnaiak visszaálljanak a tabella élére (1–0). Győzelemmel mutatkozott be az Újpest kispadján Mészöly Géza Diósgyőrben, akinek csapata Radosevic góljával került előnybe, s bár erre Edmomwonyi még válaszolt, Mörschel a hajrában megszerezte a győztes gólt (1–2). A forduló záró meccsén a ZTE sokáig vezetett a Mezőkövesd ellen Bedi góljával, Beriashvili révén azonban pontot mentett a Mezőkövesd (1–1).

A 21. forduló programja:

Péntek: Paks–ZTE 20 óra.

Szombat: KTE–Újpest 13 óra, Mezőkövesd–Kisvárda 15 óra 30 perc.

Vasárnap: Fehérvár–DVSC 15 óra, Puskás AFC–MTK 17 óra 30 perc.

Az FTC–DVTK mérkőzést elhalasztották.

Az OTP Bank Liga állása:

1. PAKS 20 13 4 3 36-22 43

2. FTC 20 13 3 4 52-22 42

3. FEHÉRVÁR 20 11 3 6 41-28 36

4. PUSKÁS AFC 20 8 7 5 30-23 31

5. DVSC 20 8 5 7 30-27 29

6. MTK 20 8 4 8 25-35 28

7. KTE 20 8 3 9 30-31 27

8. DVTK 20 7 4 9 30-34 25

9. ÚJPEST 20 7 3 10 27-41 24

10. ZTE 20 6 4 10 26-38 22

11. MEZŐKÖVESD 20 4 4 12 18-31 16

12. KISVÁRDA 20 4 2 14 21-34 14