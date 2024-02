Igyekezett az első percektől magához ragadni a kezdeményezést a KTE, a 3. percben Leoni szabadrúgása ment kevéssel fölé. A folytatásban is megmaradt a fölény, egy-két szögletnél okozott kellemetlen pillanatokat a Veszprém. A 16. percben Horváth lőhetett kapásból éles szögből, de a rövid felső mellé tüzelt ballal. A 21. percben a hazaiak is eljutottak a kapuig, de végül sikerült némi kavarodás után kivágni a labdát. A 26. percben Meszhi lőhetett 19 méterről, a bal alsó mellett pattogott le a labda. Három minutummal később Baldauf távolról vállalkozott, Kersák viszont hárított. Az első félidőt Leoni szabadrúgása zárta keretbe, ekkor sem talált viszont kaput.

Fotó: Nyitray András

Szünetben cserével is frissített Szabó István, Pálinkás ugyan azonnal be is talált, de les miatt nem adták meg. A folytatásban egyre élesebb lett a meccs, majd az 59. percben a cserejátékos gólt szerzett, Zsótér lapos beadása Dobsáról pattant a hálóba. Azonnal válaszolt volna Bartusz, de 18 méterről a jobb alsó mellé lőtt. A folytatásban főleg a mezőnyjáték dominált, a hazaiak koncentrációja azért érezhetően csökkent némileg, de minden megtettek azért, hogy egyenlítsenek. Nagyobb helyzetet már nem tudtak kidolgozni, majd a 90. percben el is dőlt a továbbjutás kérdése: Lukács szögletét Katona csúsztatta a hosszú alsóba kitűnően (0-2). A Kecskemét ezzel bejutott a nyolc közé, a következő kör sorsolását csütörtök este, az utolsó párharc után bonyolítják le.

VSC 2015 Veszprém – Kecskeméti TE 0-2 (0-0)

Ajka, 1000 néző. V: Kovács J. (Bertalan, Ring)

VSC: - Kovács M. – Krebsz, Kószás, Dobsa, Zachán – Kun (Horváth H. 77.), Baldauf, Volter – Molnár B. (Kovács M. 65.), Tömösvári (Major N. 43.), Bartusz. Vezetőedző: Pető Tamás

KTE: Kersák – Májer (Szűcs K. 90.), Szabó A. (Iyinbor 75.), Belényesi, Katona L., Leoni – Derekas (Zsótér 46.), Vágó, Meszhi (Lukács D. 55.) – Horváth K. (Banó-Szabó 90.), Pálinkás. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Zsótér (59.), Katona L. (90.)

Pető Tamás, a Veszprém vezetőedzője: – Próbáltuk a saját játékunkat játszani, a játék képe alapján egyenrangú ellenfelei is voltunk a Kecskemétnek. Ugyanakkor ez a különbség a két osztály között, hogy a kevés lehetőségét egy ilyen csapat kihasználja, míg mi nem tudtuk a sajátjainkat. Jobban koncentráltak, ennek alapján megérdemelten jutottak tovább.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Szeretném a köszönettel kezdeni, hiszen a hétközi időpont és a nagy távolág ellenére, rengeteg szurkoló kísérte el a csapatot. Ez nagyon sokat jelentett nekünk. Ami a mérkőzést illeti, figyelembe kellett vennünk, hogy volt egy zalaegerszegi bajnoki, illetve előttünk van egy nagyon komoly erőpróba a Ferencváros ellen is. Mindenkinek szerettünk volna játéklehetőséget adni, mert egyenlő értékű játékosaink vannak, ezt már az edzőtáborban is láttuk. Az összjátékunk így volt, hogy akadozott, viszont a hozzáállással és a szenvedéllyel nem volt gond, ezt kívülről is lehetett látni. Ennek meg is lett az eredménye. Szünetben úgy éreztük, hogy a kreativitás egy kicsit hiányzik, Donát beállásával viszont ez megérkezett, illetve be is jött ez a húzás. Megérdemelt a továbbjutásunk, mert sokat tettünk érte egy NB III-as szinten kiemelkedő csapat ellen. Öröm, hogy a nyolc között vagyunk, izgatottan várjuk a csütörtöki sorsolást.