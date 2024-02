Mester László és Raffai Lénárd is más-más úton jutott el a boulderezésig, de közös bennük, hogy mára igazi szerelemmé vált számukra ez a mozgásforma. Olyannyira, hogy hosszú hónapok győzködése, majd még szövevényesebb előkészítő munkálatai után, január végén megnyitották Kecskemét első boulder termét.

Gerincsérve miatt kezdte el a falmászást Mester László

Fotó: Bús Csaba

– Nekem van egy gerincsérvem, amit tényleg mindennel próbáltam kezelni, mígnem egy orvos azt nem tanácsolta, hogy kezdjem el a falmászást. Egyetlen ismerősöm volt, aki rendszeresen csinálta, pont Lénárd volt az, így az alapokba ő vezetett be – tekintett vissza a kezdetekre Mester László, aki a pályák kialakításáért, illetve a szakmai háttér biztosításáért felel. – Kötéllel kezdtem magas falon, elmentünk együtt sziklázni is, de a tériszonyom miatt ez nem az én komfortzónám volt. Egy jó éves mászás után hallottam először a „boulderezésről”, ami azonnal szerelem lett. Itt négy és fél méteres magasságban, bonyolultabb kunsztokat kell megoldani, mint egy köteles úton. Alattunk végig szivacs van, nem kell hozzá felszerelés sem, csupán egy cipő és egy kis ziapor. Megtaláltam benne, amit kerestem. Elkezdtem rágni Lénárd fülét is, hogy itt ez a hely, nagyon jó lenne egy boulder terem Kecskemétre. Eleinte nem hitt benne még – tekintett vissza Mester László.

– Alapvetően a beltéri boulder a sziklamászóknak egy kiegészítő sportnak szolgál, s mivel itt nincsenek sziklák, azt gondoltam, hogy nem lesz erre a sportágra kereslet. Azóta viszont egyértelmű számomra, hogy külön sportágként kell tekinteni rá – vágott közbe Raffai Lénárd, aki az üzleti háttér megteremtése mellett a napi ötletelésbe is gyakran becsatlakozik. – Laci annyit nem tett hozzá, hogy korábban nekem is megfordult ez a fejemben, de elég korán elhessegettem a gondolatot. Megmondom őszintén, amikor feldobta az ötletet, annyira nem rajongtam még a boulderezésért. Amikor nem találtam másszó párt, vagy rossz volt az idő, akkor fanyalodtam rá úgymond. Ugyanakkor amióta megvan ez a terem, azóta nagyon a szívemhez nőtt, most például éppen indulok síelni, de kettős érzések vannak bennem, hogy addig sem jöhetek ide. Az interjú mellett így azért is jöttem még be, hogy mielőtt elmegyek, tudjak egyet mászni. A szikla persze még mindig nagyon vonzó számomra, de iszonyatosan jó dolog, hogy itt van ez a terem, ahol bármikor mászhatunk.

Bár mindketten az extrém sport világából érkeztek úgymond, nem érzik úgy, hogy ennek komolyabb jelentősége lenne a boulderezés során. Sokan érkeznek hozzájuk bármilyen előképzettség nélkül kipróbálni a termet, és többen is megtalálták a szórakozást a sok kihívást rejtő, alapvetően egyéni, de csapatban még szórakoztatóbb sportban.

A gördeszkázás és a görkorcsolyázás sem áll távol a fiúktól

– Lacival elég régre nyúlik vissza az ismertségünk, ő gördeszkázott, én görkoriztam. Mindketten extrém sportot űztünk, s bár ezt a mozgásformát is ide sorolják, jóval kevésbé jelent veszélyt az ember testi épségére, mint az említett másik kettő. Ott csöveken ugráltunk, magasban, gyakorlatilag folyamatosan megvolt a sérülés lehetősége. Ahhoz már öregek vagyunk mi is – mondta vicces Raffai Lénárd.

– Sokkal jobb szivacsra esni, mint betonra

– tett rá egy lapáttal Mester László, aki azt is hozzátette, természetesen a sportolásból fakadó edzettségi állapot előny, de nem előfeltétel, csupán a fejlődés sebességét határozhatja meg. – Bármilyen sportmúltból fakadó alapizomzat hozzátesz a falmászáshoz, itt a mi extrém sportos előéletünk talán abban segítség, hogy az eséstől kevésbé félünk. Sokan tartanak is kicsit attól eleinte, hogy leeshetnek, de aztán amikor először leugranak, akkor azonnal tudatosul bennük, hogy ez egy 30 centi vastag szivacs, ami pont ehhez van kialakítva. Tulajdonképpen biztonságos környezetben tudja az ember kipróbálni az extrém sportot is.

Folyamatosan új kihívások várják a mászókat

Nagyon figyelnek már rá most, hogy ne unjanak rá a teremre az ide járók. Rendszeresen építik át a különböző utakat, a teljesen kezdők számára is megvannak azok a boulderek, amiken elindulhatnak. Így folyamatosan új kihívások elé állítják a mászókat.

– Alapvetően hat nehézségi szint van – mondta Raffai Lénárd. – Fehér, kék, sárga, zöld, piros és fekete sorrendben a színek alapján. A nagyon könnyűtől a majdnem profi kategóriáig. A fehér az egy fogásokból álló létra, gyakorlatilag ha valaki bejön az utcáról, az jó eséllyel meg tudja mászni. Mi is úgy próbáljuk építeni az utakat, hogy azok ne legyenek unalmasak, így kéthetente újra gondolunk mindig egy szektort a háromból, majd teljesen újat építünk. Ez 16-20 új utat jelent, gyakorlatilag minden szektor hat hétig van így fent, hogy ne legyen unalmas.

– Egyelőre ketten találjuk ki ezeket az utakat, de az első alkalommal Pestről hívtunk le két srácot szettelni, akik már nagyon régóta ezzel foglalkoznak. Magyarországon belül is a kiemelkedő szakemberek közé tartoznak, az ő munkájukat szeretnénk majd tovább vinni. Sok termet megnéztem én is, pont ezért is döntöttünk így, hogy nem akarunk abba a hibába esni, hogy elkényelmesedünk és a vendégek megunják esetleg az utakat. Nem mellesleg, nagyon élvezzük is, hogy szabadjára engedhetjük a kreativitásunkat. Bizonyos időközönként a jövőben is be fogunk vonni külső személyeket ebbe, már csak azért is, hogy ne váljon egysíkúvá a dolog.

Hatalmas az igény a boluderezésre

Magyarországon felfelé ívelőben van a boluderezés, Budapesten folyamatosan nyílnak az új termek elmondásuk szerint, mert van rá igény. Vidéken is egyre népszerűbb a sportág, ehhez a színvonalhoz igyekezett szakmailag is felnőni a kettős. A visszajelzések jók, de annak még inkább örülnek, hogy a vendégek is szeretik a termet.

– Nagyon sok kezdő van nálunk, ez persze nem meglepő, hiszen eddig nem volt ilyen terem Kecskeméten. Lelkesek, egyre többször járnak egy héten belül is, ahogy elkezdenek fejlődni. Van olyan vendégünk, aki az első naptól kezdve minden nap jött. Teljesen vegyes a vendégkör, fiúk és lányok vegyesen jönnek hozzánk, akár egészen fiatalok is. Gyerekfalunk is van, ezt 12 éves korig lehet használni, a termet viszont csak 12 év felett. Van viszont egyedi elbírálás is, szülői felügyelettel és felelősséggel használhatják a termet fiatalabbak is, ez a házirendben is benne van, hiszen van, akit nem érdemes korlátozni a fejlődésben – mondta Mester László.

Közösséget szeretnének építeni a fiúk

A Goat Boulder egy szerelem projekt, ez jól érzékelhető abból, ahogy a két ötletgazda beszél a tervekről és a célokról, illetve ahogyan részeivé váltak a projektnek. Nem titkolt céljuk, hogy több legyen a Goat Boulder, mint egy terem, egyfajta közösséget szeretnének építeni vele, ami bárki számára befogadó.

– A közösségépítés a legfontosabb. Olyan helyet akarunk létrehozni, ahol egymással szemben maximálisan támogatóak az itt mászók. Van egy srác köztünk, aki nem egyszerű előélettel érkezett hozzánk, sok egészségügyi problémája volt, ebből fakadóan máshol kiközösítették. Az első nap után úgy ment innen haza, hogy itt már megtapsolták, boldogan újságolta, hogy barátokra lelt.

Másnap apukája azért vett ki szabadnapot, hogy eljöjjön hozzánk megköszönni ezt, ugyanis eddig ilyen még sose történt a fiával.

Megmondom őszintén, nekem is könnybe lábadt a szemem, az ilyen visszajelzések mindennél többet érnek. Rendszeresen jár edzésre, folyamatosan látjuk rajta a fejlődést. Ezért is jó ez a sportág, mert szezontól függetlenül, egyedül és haverokkal is tudja csinálni az ember, alapvetően együtt oldotok meg „boulder problémákat” egy út felfedezése során. Ez összekovácsolja a csapatot, mert ez a közeg egyébként is befogadó közeg országos szinten – mondta Mester László.