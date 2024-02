Ami a téli játékosmozgást illeti, érkező nincs a Kecskeméti LC keretében, ellenben az utánpótlásból többen is feljátszottak a felkészülési mérkőzéseken, összesen tíz U17-es és U19-es fiatal edzett a nagyokkal. A felnőtt keretből pedig öten távoztak. A Kecskeméti LC háza táján büszkék arra, hogy hogy a távozóink közül a legtöbben magasabb szinten folytathatják. Az, hogy ketten az NB III-ba, ketten pedig külföldre szerződtek, a klubnál folyó szakmai munka gyakorlati elismerése.

Az egyik távozó, Fekete András gólöröme

Fotó: Bús Csaba

Ami a távozókat illeti, Fekete András a harmadosztályú Monorhoz, míg Halasi Péter a szintén NB III.-as Dunaújvárosba szerződött. Szabó Valentin Foktőn folytatja a pályafutását, míg a Varga-testvérek, Mihály és Gergő Ausztriába igazolt.

– A felkészülésünk elején kijelentettük, hogy nem szeretnénk senkit sem igazolni, hiszen megvannak azok a tapasztalt játékosaink, akik a csapat tengelyét adják

– jelentette ki Márton Pál. – A koncepciónk az, hogy a fiatalok fejlődését helyezzük a fókuszba. Megnézve a felnőtt kapuját kopogtató korosztályokat, több évre is stabilizálhatjuk a vármegye egyes gárda és a fiatalok közös fejlődési ívét. Ez továbbra is a képzési eredményességünkön múlik, de edzőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Fekete András magasabb osztályba igazolt, az NB III-as Monornál folytatja. Tehetséges játékosról van szó, aki eddigi pályafutása során volt, hogy nem találta a helyét. Több csapatban is megfordult, nálunk egy évet töltött el, és örömünkre szolgál, hogy segítségünkkel tehetségének megfelelő szintre tudott emelkedni. Biztos vagyok benne, hogy Monoron is megállja majd a helyét, sőt, később még magasabb osztályba is kerülhet. A kapus Halasi Péter fontos láncszeme volt csapatunknak. Olyan mentalitást vitt be a pályára és az öltözőbe, mellyel példát mutatott a fiataloknak. Tudjuk, hogy mielőtt hozzánk jött volna nyáron, a profi futballban tevékenykedett. Hiányzott neki a profi foci, és hála Istennek Erdei Sándor kapusedzőnk olyan edzéseket vezényelt a hálóőreinknek, amely Petit is szinten tudta tartani.

Egyik szemünk sír, a másik nevet. Egyik legjobb játékosunkat veszítettük el, de boldogok vagyunk amiatt, hogy pályafutásának ezen szakaszában mellette tudtunk állni. Szabó Valentin is távozott.

Ő sajnos kevés játéklehetőséget kapott az elmúlt időszakban. Sérülések is akadályozták, illetve munkájából adódóan kevesebb edzésre tudott járni. Korrektül kezelte mindenki ezt a helyzetet, ha alkalmunk volt rá, megpróbáltuk játszatni. Sérülése olyan jellegű, hogy a térdének nem tesz jót a műfű. Emiatt és a játéklehetőség növelése miatt Foktőre igazolt. Bízunk benne, hogy visszatér majd hozzánk, mert emberileg ő is nagyon fontos tagja volt a keretünknek. Rendkívül jó mentalitású, jó hatással volt a fiatalokra, nem véletlen tanít a Neumann János Egyetemen. Megbeszéltük vele, hogy bármikor visszatérhet hozzánk. A Varga-testvérek, Misi és Gergő is elhagyták klubunkat. Főleg Misi nagyon jó formában játszott ősszel. Végigcsinálták velünk az alapozást, majd menedzserek keresték meg őket és alacsonyabb osztályú osztrák csapatnál folytatják, ahol még munkát is kaptak. Egzisztenciálisan kiváló lehetőség volt ez számukra, így természetesen az ő távozásuk elé sem görbítettünk akadályt, még ha fájó szívvel is engedtük el őket. Misit elképesztő győzni akarás jellemezte, amikor pályán volt, hiányozni fog ez a karakter, de megpróbáljuk őket is pótolni – nyilatkozta a távozók kapcsán Márton Pál.

A vezetőedzőnk a távozók pótlása kapcsán elmondta, hogy kiváló fiatal magja van a csapatnak, ráadásul többen is csatlakozhatnak ehhez a maghoz. – A téli felkészülés során 5-5 U17-es és U19-es játékos dolgozott velünk, bemutatkozhattak az edzőmeccseken is, és elnézve a hozzáállásukat, biztos vagyok benne, hogy többen bajnokin is megkapják majd a lehetőséget, sőt, stabil helyet harcolhatnak ki maguknak a nagyok között.

A Kecskeméti LC szombaton kezdi a bajnokságot, hazai pályán, a tabellán a 2. helyen álló Soltvadkerti TE Soltút csapatát fogadják.