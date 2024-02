A Kecskeméti RC nincs jó passzban ebben az évben, hiszen zsinórban négy vereséget szenvedett el az Extraligában január óta. Tegyük persze hozzá, a sorsolás sem feltétlen volt könnyű a KRC számára, hiszen a tabella első felében szereplő gárdákkal találkoztak főleg. A javítás vasárnap mindenképpen kötelező lenne már Deák Márk fiatal együttesének, hiszen az a TFSE érkezik a Messzi István Sportcsarnokba, mely 17 meccséből csupán hármat nyert meg eddig. A KRC novemberben már legyőzte a fővárosiakat, akkor 3–1-re tudtak nyerni idegenben. A Kecskemét továbbra is a 6. tabellán, tehát továbbra is tartja a rájátszást érő helyezését, ehhez viszont a kötelezőnek mondható bajnokikat be kell még húznia az alapszakasz hajrájában.

A Kecskeméti RC–TFSE mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.