Pénteken az Oroszlány ellen gyűjthet be újabb fontos sikert a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A mérkőzés külön pikantériája, hogy a vendégek vezetőedzője Váradi Kornél, aki a hírös városi gárdát is irányította korábban. Mindkét együttes számára kiemelten fontos lesz a pénteki összecsapás, hiszen egyetlen győzelem választja el egymástól a feleket a tabellán. Kecskeméti siker esetén az Ivkovic-legénység több helyet is ugorhat előre, ami nagy erőt adna az alapszakasz hátralévő részére. Az Oroszlány az utolsó, 14, helyről várja a találkozót, míg a kecskemétiek egy helyezéssel előzik meg őket a forduló előtt.

Ivkovic Stojan szakmai igazgató továbbra is a kemény munkában hisz. Ennek adott ismét hangot a mérkőzés előtt, egyben kitért a korábbi mérkőzések tapasztalataira is.

– A Honvéd meccs után sem volt rossz érzésem, mert az akarattal, a hozzáállással ott sem volt probléma, csak a dobószázalékunk volt katasztrofális akkor. Szegeden fordult a kocka, feljavultunk a dobásokban, és foghíjasan is nyerni tudtunk. 12 éve, mióta Kecskeméten vagyok, én a kemény munkában hiszek. Amikor jöttek az eredmények, sikereket értünk el, akkor sem ünnepeltettük magunkat. Most pedig, hogy kevésbé fut a szekér, nem esünk kétségbe, hanem dolgozunk tovább alázatosan, ahogyan korábban is tettük – mondta a Kecskemét szakmai igazgatója.

Ahogy azt a tabella is mutatja, minimális különbségek vannak a csapatok között, igaz, az esélyeket némileg felboríthatja az, hogy az OSE menet közben egy légióssal bővítette keretét. Ez elsülhet jól és rosszul is adott esetben Ivkovic szerint, de bíznak a hazai pálya előnyében.

– Minimális különbségek vannak a csapatok között. Az OSE most hozott egy új kanadai játékost, Shamiel Stevensont, aki az ABA-ligában is szerepelt. Nyilvánvaló, hogy ez jól és rosszul is elsülhet nekik is, nekünk is. Természetesen, mint minden meccsen, most is a győzelem a prioritás számunkra. Szurkolóink biztatására számítunk – tette hozzá a Kecskemét szakmai igazgatója.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM OSE Lions összecsapás pénteken 18 órakor kezdődik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.